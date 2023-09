Tão emigrantes estes agora como os outros antes

As casas que mandavam fazer, a música da saudade, as “voitures”, os “avecs”, os gritos ao “Michel, que tu vas tomber” que acabavam com o “Miguel, eu bem avisei que caías com os cornos no chão”. Havia piadas sobre tudo isto. E depois veio a vergonha.

O Carlos esteve cá em maio e regressa em outubro. A Filipa veio ainda em julho e ficou para agosto. O Ricardo também esteve em agosto. O Hugo veio de fugida. O Nuno O. não veio este ano. O Nuno S. também não mas ainda virá.

Estes são os meus amigos emigrantes. Uns mais próximos do que outros, uns mais presentes na vida das minhas filhas do que outros, uns mais presentes na minha vida do que outros, uns com mais histórias comigo do que outros.

São gente que conheço, que acompanho, com quem me dou, com quem falo, com quem combino programas quando conseguem organizar-se entre tantas solicitações dos que cá estão – que esperam sempre que seja o que vem de fora a correr as capelas todas em peregrinação obrigatória pelas casas dos amigos. Não são uma entidade abstrata com que apenas tomava contacto nos meses de verão, sempre que ia à Beira Baixa e encontrava os carros de matrícula diferente e ouvia as frases do português misturado com francês nas ruas da aldeia e os via partir com o porta-bagagens onde não cabia um ovo.

Foi assim durante muito tempo, porém. Para mim e para muitos portugueses. Sou de uma geração que conhecia os emigrantes com uma distância emocional que até nos permitia desdenhar. Talvez a palavra seja forte e achemos mais confortável dizer que “brincávamos”. Mas era mais do que isso. Eram comportamentos pouco recomendáveis. Eram piadas que roçavam a chacota sobre as casas que mandavam fazer, parecidas com as que viam nos países onde trabalhavam. Era a música da saudade e os hinos da diáspora dos cantores populares como Graciano Saga ou Dino Meira, que achávamos pirosa e que passámos a chamar “pimba” depois do Emanuel. Eram as piadas sobre as “voitures” dos “avecs” e as anedotas do “Michel tu vas tomber” que acabava com o “Miguel, eu bem te disse que caías com os cornos no chão”. E ríamos disso. Nós, que nunca tínhamos saído, cujos pais não tinham saído, cujos tios não tinham saído, que não tínhamos fugido da miséria e do desemprego, ríamos disso. Como se ter uma vida melhor e mostrar que se tinha uma vida melhor e falar a língua do país onde havia uma vida melhor fosse coisa pouca.

Agora já não rimos. Somos mais velhos, menos parvos e temos amigos lá fora. Que atualizam os perfis do LinkedIn com “experiência profissional internacional” mas que são tão emigrantes como os outros. E que, quando chegam, tal como os outros, querem matar saudades da família, do tempo, da comida, da praia. Querem abraçar a mãe e o pai e voltar a beber copos no sítio do costume – se ainda não fechou ou o dono não partiu também.

E até com a música já gozamos menos. E até vamos aos espetáculos do “Deixem o Pimba em Paz” porque o Filipe Melo, o Bruno Nogueira e a Manuela Azevedo fizerem disto uma coisa cool e moderna que já podemos cantar sem ser em surdina.

Não sei bem como se chama este fenómeno de recategorização da emigração, com base no nível de estudos de quem saiu na década de 1960 ou nos últimos anos – em 2014 chegaram aos 135 mil, segundo o INE –, mas vai tudo dar ao mesmo. Os tempos são diferentes, nós estamos diferentes, o país está diferente. Antes fugiam da miséria e agora fogem dos salários baixos e indignos. Mas são todos emigrantes. E alguns conhecemos bem. Como o Carlos, a Filipa, o Ricardo, o Hugo ou os Nunos. E por isso agora brincamos menos, temos alguma vergonha do que ríamos antes e (com)portamo-nos melhor.

Ainda bem. Antes tarde do que nunca.