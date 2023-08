Subarrendatários nada podem fazer se quem lhes aluga os quartos tem dívidas

Em muitos casos, sobretudo no setor da Horeca, os subarrendatários "não têm conhecimento de quaisquer pagamentos em atraso do proprietário ou inquilino", revela o ministro Claude Turmes.

As pessoas que aluguem habitações ou quartos que estejam ligados ao mesmo ponto de abastecimento de uma empresa, como um restaurante, estão mais desprotegidas contra os cortes no fornecimento de energia e sofrem pelas dívidas dos proprietários ou inquilinos que lhes alugam os espaços.

Em resposta parlamentar às questões colocadas pela deputada Myriam Cecchetti, do déi Lénk, o ministro da Energia, Claude Turmes, explica que os fornecedores reconhecem apenas os proprietários ou inquilinos aos quais está associado a um contador, o que acaba por deixar os subarrendatários desprotegidos.

"De um modo geral, se os quartos forem arrendados por um proprietário ou por um restaurante ou bistrô, a única parte conhecida do fornecedor de eletricidade e do operador de rede é o cliente final de eletricidade, ou seja, no caso descrito, o proprietário ou arrendatário do estabelecimento", começa por referir o ministro na resposta dada esta terça-feira.

Ou seja, para efeitos de fornecimento ou de corte de energia elétrica, o facto de haver subarrendatários, por exemplo, pessoas que vivam em quartos alugados associados ao posto de fornecimento de uma atividade comercial, é alheio às operadoras que fazem a distribuição de eletricidade. Mesmo que estas tenham pago essas contas a quem lhes arrendou os espaços onde vivem, se essa pessoa não cumprir com os pagamentos ao fornecedor o serviço será cortado na totalidade.

O ministro refere que os fornecedores de eletricidade admitem que há cortes regulares de fornecimento no setor da hotelaria, na restauração e nas cafetarias, em casos de não pagamento da fatura de eletricidade, e que os "subarrendatários destes estabelecimentos, que não são conhecidos dos fornecedores, não têm conhecimento de quaisquer pagamentos em atraso do proprietário ou inquilino, que neste caso é o responsável pela situação".

"Os subarrendatários e a sua situação pessoal não são conhecidos pelos fornecedores, ao contrário dos coproprietários ou dos inquilinos de um edifício residencial, que são todos utilizadores finais, ou dos mesmo clientes residenciais com um contador de eletricidade específico", explica Claude Turmes.

Quantos avisos pode haver antes do corte do serviço?

De acordo com o n.º 8 do artigo 2.º da Lei da Eletricidade antes dos serviços serem desligados, as operadoras são obrigadas a enviar um primeiro aviso, após a data de vencimento da fatura, sendo enviado um segundo aviso no prazo de quinze dias a contar do primeiro, com a indicação da intenção de proceder ao corte da ligação.

No caso de um cliente residencial, são dadas informações sobre o serviço social competente ao qual pode aceder para receber eventuais apoios ou assistência, no âmbito do que está previsto por lei.

Segundo a resposta do ministro Claude Turmes, "alguns fornecedores enviam ainda um terceiro ou quarto aviso e contactam diretamente o cliente para chegarem a um acordo ou elaborarem um plano de pagamento dos atrasos".

Caso o incumprimento se mantenha, e não seja reconhecido qualquer apoio social, o operador da rede de distribuição de eletricidade em causa desligará o serviço ao cliente com o pagamento em falta.

Para voltar a ligar um contador e obter de novo o fornecimento de eletricidade é preciso pagar entre 81 euros, nos casos dos contadores inteligentes, a 269 euros, caso a ligação tenha de ser feita no local.