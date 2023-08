Sozinhos e menos confiantes. Luxemburgueses estão mais infelizes

Em comparação com o ano 2018, os habitantes do Grão-Ducado estão menos satisfeitos com a sua vida.

A satisfação geral da população melhorou desde a pandemia de covid-19 e como se manifesta nas diferentes faixas etárias? O Statec quis saber mais sobre o assunto e comparou as respostas às mesmas perguntas feitas em 2018 e quatro aos depois, em 2022.

Numa escala de 0 a 10, os inquiridos puderam revelar o quanto estão satisfeitos com a vida. Os resultados revelam um decréscimo no bem-estar dos residentes no Luxemburgo.

Se em 2018 e 2019 manteve-se um elevado índice de satisfação, com um valor total de 7,6, a pandemia teve um claro impacto: entre 2020 e 2021 o valor baixou para 6,8. Mas a covid-19 tem um efeito duradouro, ainda que a pandemia tenha acabado. O valor da satisfação da população não conseguiu recuperar e, embora tenha subido no ano passado, chegou apenas aos 7,2.

Uma comparação direta entre 2018 e 2022 mostra que o número de pessoas que avaliaram a sua satisfação como 7 ou mais caiu de 80,5% para 72,3%. Olhando para as faixas etárias, esse desenvolvimento afeta principalmente os mais novos.

A proporção de jovens (entre 16 e 29 anos) que deram uma nota de pelo menos 7 caiu de 84,8 para 76,1%. Entre os 30 a 64 anos, menos 10% está contente com a vida. Se em 2018, foram 79,7% a apresentar alto nível de satisfação, em 2022, foram 69%.

Apenas os idosos estão ainda mais satisfeitos com a vida após a pandemia, mas é um valor residual: aumentou de 80,5 para 80,7% nestes quatro aos.

Solidão ataca mais os jovens

O estudo da Statec deixa claro que, em comparação com 2018, os luxemburgueses em 2022 estavam mais insatisfeitos com o seu tempo livre, confiavam menos nos seus semelhantes e sentiam-se solitários com mais frequência - independentemente da faixa etária.

Entre os 16 aos 29 anos, o sentimento de solidão aumentou cerca de 10%: em 2018, 80,1% afirmavam com um valor igual ou superior a 7 que nunca ou raramente se sentiram solitários; em 2022 foram apenas 66,9%.

Na faixa etária entre 30 e 64 anos, este valor caiu de 79 para 70%. É nestas idades também que se nota uma degradação do tempo livre. Quando questionados sobre a sua satisfação com o tempo de ócio, apenas 46,4% atribuíram um alto valor após a pandemia. Em 2018, era acima da metade: 60,4%.

*Artigo original publicado no Wort e adaptado para o Contacto pela jornalista Ana Patrícia Cardoso.