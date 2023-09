Só nos faltava mais esta

Claramente sem outra coisa para fazer, o padre Guilherme Peixoto, que anda sempre com umas vestes todas catitas, da linha "ecclesia", calças e camisa em negro acetinado, em contraste com o colarinho clerical, de branco nenúfar, sapatos pretos, criteriosamente engraxados, saiu da Póvoa do Varzim para o estrelato.

Ainda na grande ressaca da sacrossanta Jornada Mundial da Juventude, que promete ser longa, pelo menos tanto quanto aqueles cartazes que o engenheiro Carlos Moedas mantém teimosamente nas ruas da capital, com a fotografia do Santo Padre a agradecer humildemente a Lisboa (para não dizer a Moedas, que não ficava bem e podiam ser confundidas com as outras, que são necessárias para os parquímetros), não nos faltava mais nada do que o padre Guilherme, já conhecido pelo padre techno, que tem andado nas nuvens desde que lhe deram palco e altar ao mesmo tempo, para ele ter o seu momento de glória, misturando aleluias com batidas e ritmos tão modernos quanto um Datsun.

Claramente sem outra coisa para fazer, o padre Guilherme Peixoto, que anda sempre com umas vestes todas catitas, da linha "ecclesia", calças e camisa em negro acetinado, em contraste com o colarinho clerical, de branco nenúfar, sapatos pretos, criteriosamente engraxados, saiu da Póvoa do Varzim para o estrelato, surfando aquela condescendência bem portuguesa que se tem com as crianças, os velhos e os padres, sendo que as crianças nem estão para aí viradas, os velhos dispensam bem essas deferências e os padres, regra geral, agradecem-nas.

A última vez que o vi, foi através de alguém que reproduziu um post no Facebook do padre Guilherme, pela ocasião da Primeira Comunhão do seu afilhado, em São Dâmaso, Guimarães. "Foi com muito sacrifício, mas lá tive de juntar a família para uma daquelas danças", disse ele, com uma certa inocência que o caracteriza, rematando, mais para o malandreco: "Ainda por cima não gosto nada disto..." Eis que aparece o nosso "notty boy" eclesiástico ao centro, rodeado de senhoras em traje de domingo, moderadamente maquilhadas e com saltos altos. Com um som magrebino, a dar para a dança do ventre, todos iniciam uma rotação sicronizada de 360 graus, com o padre Guilherme no comando, Deus nos valha, a abanar o rabinho, algo joãobaiónico metafísico, um corridinho transcendental, num certo ágape electro-pop.

Não tarda muito, lá vai o padre à Queima das Fitas, para a recepção aos tomates, como fazem os caloiros com os artistas ditos "pimba". Será que a Igreja Católica portuguesa convocou o padre Guilherme à JMJ só para acordar a rapaziada ou foi para dar uma imagem de progressismo? Se assim foi, estamos conversados.

No fundo, nos seus misteriosos entroncamentos sem fim, não é um fenómeno assim tão diferente de uma Maria Leal, com todo o respeito pela artista e pela arte de palitar os dentes. É uma espécie de ridículo que, em vez de matar, dá visualizações. A diferença é que a Maria Leal anda aqui só para isso, enquanto o padre Guilherme, tanto quanto se sabe, é padre. E não pode ser o padre techno? Claro que pode, desde que seja techno nas horas vagas. Verdade seja dita, há coisas bem piores para um padre fazer com o seu tempo.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)