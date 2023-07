Separação? Vendemos a casa, fazemos as contas e não me chateias mais com dinheiro

Share this with email

Facto: uma separação de dois adultos traz, com muita frequência, algumas questões, umas quantas discussões e muitas ralações sobre dinheiro e património.

Facto: discutir sobre dinheiro e património é uma valente chatice e desgasta bastante, para lá de tudo o que um divórcio já custa do ponto de vista emocional.

Facto: quanto mais dinheiro e património, mais probabilidade de chatices e discussões quando tudo o resto não está bem resolvido.

Facto: quando há filhos, aquelas duas pessoas até podem dividir a cristaleira, vender o carro e repartir o dinheiro, vender a casa e distribuir o que sobra depois de pagar o que devem ao banco, mas a verdade é que estarão unidas para sempre. Vão-se os anéis do casamento, ficam os dedos da descendência.

Ora, sabendo disto, tendo noção que serão sempre o pai e a mãe daquelas crianças e que estão fadados a ter uma relação para a vida toda, por que é tão difícil para ex-maridos e ex-mulheres chegar a bom porto com questões de finanças? Porque é que o tema “dinheiro” pode trazer à tona o pior de cada pai e cada mãe e levá-los a comportar-se de forma irracional, como se nada fosse mais importante do que isso? Por que razão duas pessoas que antes se amavam não conseguem agora entender-se, colocando os cifrões à frente dos filhos?

E por que há tantos casos (sim, são mais homens) que não querem residência alternada, preferindo que os filhos fiquem com o outro progenitor (sim, sobretudo as mulheres), mas ainda assim se batem até à exaustão com todos os cêntimos que tentam poupar em pensões de alimentos, como se o tempo a mais com as crianças e respetivo desgaste e cansaço físico e emocional não tivesse também de ser bem remunerado?

“Porque as pessoas estão magoadas”, diz o psicólogo Miguel Ricou. “E quando não estão bem, não pensam bem. Até podem não estar zangadas com o outro, mas a frustração do fim da relação transforma-se em raiva e lá se vai a racionalidade e a capacidade de boa decisão. E como agressividade gera agressividade, a vontade de magoar fica mais forte do que qualquer desejo.”

O que fazer, então?

Não ficarem chateados não é opção. Ninguém consegue. E se houver dedos a apontar ao outro pelo fim da relação ou se este se sentir culpado e aquele precisar de culpar alguém, mais difícil fica. Há um luto para viver e esse período de sofrimento pode incluir sentimentos menos bonitos em relação à pessoa com quem dormimos durante vários anos – e com quem até temos filhos.

Não ligar ao dinheiro e abdicar de bens comuns que chegaram em regime de comunhão de adquiridos também não é alternativa. Todos precisamos de suporte económico para viver e a noção de património acumulado e sacrifícios feitos ocupa uma fatia grande no bolo do desgosto no fim de uma relação. Afinal, cada um apenas quer o melhor para si e para o que vem depois.

O melhor talvez seja, então, encontrar um bom meio-termo. Uma forma civilizada que agrade a ambos – ou que não deixe nenhum muito chateado e prejudicado. É que, por muito desagradável que seja fazer contas e por muito baixo valor moral que o dinheiro tenha, nunca se trata só de dinheiro. Eu repito: o dinheiro não é apenas dinheiro. O dinheiro é um passaporte para uma boa relação pós-divórcio. A mesma que, quando passar a fase da raiva e da zanga, vai dar lugar a um período diferente em que talvez tenham vontade de apagar algumas coisas que fizeram ou alguns disparates que disseram.

Como este, um clássico desses momentos: “só estou a fazer isto para proteger os interesses dos meus filhos”, em jeito de muleta para justificar os próprios vieses e preconceitos. Ou este: “falei com os meus pais/irmãos/amigos e eles acham que tu me estás a enganar”, como se estas pessoas não tomassem as dores do queixoso.

“Instrumentalizar o outro e tirar partido disso porque estamos zangados, fomos mal aconselhados ou porque ele/ela está mais fragilizado/a e tenta despachar as coisas depressa só vai ajudar no curto prazo”, diz Miguel Ricou. Há 25 anos que o atual presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde da Ordem dos Psicólogos Portugueses procura ajudar pacientes a encontrar melhores caminhos no presente para não sofrerem com as escolhas que fizeram no passado – e que lhes poderão moldar o futuro. “A médio e longo prazo, o montante que se consegue a mais na altura vai acabar por ter um preço alto. E em menos de nada as pessoas percebem que um mau acordo pode prejudicar a relação para sempre. O que ficar preso e não sair na hora vai sair depois. E vai trazer mal-estar. E desconforto. E discussão. E má relação. E não há nada pior do que os dois adultos de referência daquelas crianças darem-se mal.”

Dito de outra forma, é mais ou menos isto: um bom acordo só é um bom acordo se for um bom acordo para ambos. Se for apenas para um não se trata sequer de um acordo. Trata-se de um arranjo, um desenrasque, uma escapatória para um deles acabar com aquilo rapidamente e para o outro tirar partido disso. Para lá do objetivo naquele momento, é importante ver as coisas mais à frente. E perceber que é essencial que os dois se sintam bem. No momento da assinatura dos papéis e mais tarde, já de cabeça fria.

Escrito assim até parece fácil. Mas não é, sabemos bem. Há vigaristas, aldrabões, intrujões, chico-espertos, aproveitadores e narcisistas que só olham para o umbigo e para a carteira. É verdade. Mas também há os outros. Os que não estão na posse de todo o bom senso necessário para tomar decisões naquele momento. Os que estão zangados. Os que estão magoados. Os que estão perdidos. E os que só querem acautelar o futuro e, se não resolverem as coisas a bem no momento da separação, ficarão para sempre magoados e a sentir que foram enganados.

Se não houver filhos, menos mal: vai cada um à sua vida e não precisam de se voltar a ver. Mas se há descendentes pelo meio, talvez seja boa ideia abdicar de uns euros agora para ganharem no sossego das crianças. O nosso bem-estar é essencial para o bem-estar dos nossos filhos. E se a pessoa de quem nos estamos a separar estiver bem (e se sentir segura financeiramente), há mais probabilidades de os filhos ficarem bem também. Por muito magoados que os pais estejam.

