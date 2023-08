Se viu "algas" azuis-esverdeadas nas águas do Luxemburgo, já pode avisar autoridades

As cianobactérias são prejudiciais à saúde e tendem a proliferar nos lagos e rios do Grão-Ducado durante a época de verão

A partir de agora, quem vir as chamadas "alga azuis" nos lagos e rios luxemburgueses pode avisar as autoridades. O Instituto luxemburguês de Ciência e Tecnologia (LIST), juntamente com a Administração da Gestão da Água, adaptou a aplicação móvel "Bloomin'Algae" de forma que os utilizadores dos rios ou das praias fluviais do país possam agora comunicar às autoridades a presença cianobactérias, vulgarmente conhecidas como algas que apresentam uma cor azul-esverdeada.

Durante a época balnear de 2023, o lago Haute-Sûre, as lagoas de Weiswampach e o rio Mosela são os locais que requerem mais atenção.

As cianobactérias podem representar um risco para a saúde dos banhistas, dos animais domésticos e dos animais de criação, além de serem prejudiciais para o ecossistema aquático, alertam aquelas duas entidades, em comunicado.

Este fenómeno é cada vez mais frequente no Luxemburgo e para melhor compreende-lo são necessários mais dados de campo. E para isso, as autoridades contam com contributo dos cidadãos do Grão-Ducado, que podem fazê-lo através da aplicação Bloomin'Algae, enviando fotografias e a localização exata das algas. Basta descarregarem a aplicação, disponível gratuitamente no GooglePlay ou na App Store, selecionar "Luxemburgo" e depois seguir as instruções deixadas abaixo.

Como deve fazer para recolher a informação e partilhá-la na app

Efetue a sua observação da floração em apenas três minutos

Confirme as coordenadas GPS do seu smartphone, bem como a data da observação

Descreva a sua observação através das opções fornecidas

Tire uma ou mais fotografias da sua observação e envie o seu relatório (imediatamente ou mais tarde).

Após verificação e validação por um perito da LIST, a sua contribuição será visível no mapa interativo do Luxemburgo.

Quando costumam aparecem estas "algas" ?

Apesar de ser um fenómeno difícil de prever, no Luxemburgo, as cianobactérias proliferam, geralmente, entre agosto e outubro, em águas calmas e ricas em nutrientes, como os lagos, as lagoas e o rio Mosela, explicam o LIST e Administração da Gestão da Água.

De um modo geral, os episódios de proliferação de cianobactérias ocorrem cada vez com maior frequência em todos os continentes. As águas estagnadas, como lagos ou rios com correntes lentas, são os locais onde estas bactérias se costumam desenvolver. Para isso, elas necessitam de elevadas concentrações de nutrientes, especialmente de fósforo, que podem ter origens diferentes, como em descargas da pecuária, compostos ou fertilizantes espalhados no solo, ou ainda descargas de águas residuais inadequadamente tratadas e lixiviação do solo durante chuvas fortes.

As autoridades luxemburguesas apostam na modernização das estações de tratamento de águas residuais, na redução da utilização de fertilizantes na agricultura e na plantação de faixas ribeirinhas (Uferrandstreifen) ao longo das parcelas agrícolas como algumas das medidas para reduzir a entrada de nutrientes nos cursos de água.