Saiba quando o seu filho não terá aulas no próximo ano letivo

Com o início do ano letivo à porta, saiba todos os feriados e férias a que os estudantes do Grão-Ducado terão direito.

No Luxemburgo, o ano letivo de 2023/2024 começa oficialmente a uma sexta-feira, 15 de setembro, para os alunos do pré-escolar e da primária.

No dia 18, segunda-feira, é a vez dos alunos do 7.º ano iniciarem as aulas e, no dia seguinte, 19, todas as turmas do ensino secundário clássico e do ensino secundário geral.

O último dia de aulas ocorrerá a uma segunda-feira no dia 15 de julho de 2024.

Paragens letivas

A primeira paragem letiva, após a rentrée, ocorrerá durante a época de Todos os Santos (Toussaint) começando no sábado, 28 de outubro, e terminando no domingo, 5 de novembro.

Seguem-se as férias do Natal, que começam no sábado, dia 23 de dezembro, e terminam no domingo, 7 de janeiro.

A próxima paragem ocorrerá durante o carnaval e tem início marcado para sábado, 10 de fevereiro de 2024, e fim para 18 de fevereiro.

As férias da Páscoa também já estão marcadas. Começam no sábado, 30 de março de 2024, e terminam no domingo, 14 de abril.

Feriados

Além das férias, os estudantes do Grão-Ducado também vão usufruir de alguns feriados em 2024. Assim, no 1.º de maio, assinala-se o Dia do Trabalhador.

No mesmo mês, no dia 9, o Luxemburgo comemora o Dia da Europa, altura em que as escolas estarão encerradas.

A segunda-feira de “Pentecôte” acontecerá no dia 20 de maio de 2024. Além de não irem à escola nesse dia, os alunos vão usufruir das férias de “Pentecôte” de 25 de maio até 2 de junho.

Após um longo ano, os estudantes poderão contar com o início das férias de verão a partir de 16 de julho de 2024.

No ano letivo seguinte, as aulas só começarão, para a generalidade dos estudantes, na segunda-feira, 16 de setembro de 2024.