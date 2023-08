Reveladas circunstâncias do acidente que vitimou menina de 11 anos em França

Mãe da menina foi transportada de helicóptero para o hospital de Nîmes, com prognóstico reservado. © Créditos: Twitter

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Um dia depois da tragédia, já se conhecem as circunstâncias do acidente que vitimou uma menina portuguesa de 11 anos, na manhã de sábado, na região de Drôme, em França.

De acordo com a investigação inicial, um condutor da região de Paris estava estacionado na faixa de paragem de emergência quando entrou na faixa da direita da A7 a uma velocidade muito baixa. Nessa altura, um outro veículo com matrícula luxemburguesa já estava a circular na faixa da direita e não conseguiu evitar o impacto.

Ler mais:

Família da menina que morreu em acidente em França reside no Luxemburgo

Um terceiro veículo, igualmente de matrícula luxemburguesa, que seguia atrás também não conseguiu evitar a colisão, informou a rádio francesa France Bleu.

No segundo veículo, seguia uma família luso-brasileira, residente no Luxemburgo, que viajava em direção a Espanha. A menina de 11 anos não sobreviveu. A mãe, 39 anos, de nacionalidade brasileira, ficou gravemente ferida e foi transportada de helicóptero para o hospital de Nîmes, com prognóstico reservado. O companheiro, português de 40 anos, ficou gravemente ferido e foi transportado para o hospital de Montélimar.

No mesmo veículo, encontrava-se outra criança de 13 anos, que sofreu apenas ferimentos ligeiros. Os ocupantes dos dois veículos de matrícula luxemburguesa conheciam-se e seguiam viagem juntos. Os sete feridos ligeiros foram transportados para o hospital de Orange, acrescenta a rádio.

Ler mais:

Menina portuguesa de 11 anos morre em acidente em França

A A7 esteve cortada entre Valence e Bollène entre as 5h e as 8h45. Houve também encerramentos intermitentes de estradas em direção a Lyon, para permitir a intervenção dos serviços de emergência.

Foi aberto um inquérito por homicídio involuntário. O condutor do veículo que saía da faixa de rodagem sofreu ferimentos ligeiros e foi internado no hospital.