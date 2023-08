Residentes do Luxemburgo multados em 1.500 euros por despejar lixo em França

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Há muito que a comuna francesa de Redange, que faz fronteira com Belvaux, e outras comunas fronteiriças lutam com os despejos selvagens de lixo dos residentes do Luxemburgo.

Na estrada de Redange, próximo da montanha de 250 toneladas de lixo, ali deixado por empresas belgas, as provas dos despejos realizados por residentes do Luxemburgo ficam à vista: entre o lixo de particulares ou de pequenas empresas encontram-se objetos e dejetos com identificação, como nomes e moradas, ou faturas.

"Nos resíduos que vêm do Luxemburgo encontramos os nomes e moradas. Além dos particulares existem também pequenas empresas, nomeadamente do setor da construção, cujos empregados atravessam a fronteira para depositar o lixo”, explicam ao Contacto Jessica Dautruche e Gautier Berera, os responsáveis pelo “Coletiff citoyen: J’aime la fôret” já com uma luta de anos contra as descargas ilegais de resíduos transfronteiriços.

São frequentes os depósitos de produtos poluentes e tóxicos do outro lado da fronteira francesa que ameaçam o ambiente e a biodiversidade destas localidades.

Frequentemente, este coletivo organiza ações de limpezas destes aterros ilegais, nomeadamente transfronteiriços, sendo constante a sensibilização para estas lixeiras e “para o seu impacto no nosso ambiente”.

Multas de 1.500 euros

Quando encontram provas que permitem identificar os autores de descargas ilegais, este coletivo transmite-as à polícia francesa e, no caso do Luxemburgo, à polícia grã-ducal, “para que os infratores da lei e os poluidores do ambiente possam ser punidos”.

E já houve várias coimas aplicadas. Além de infratores franceses, “já houve empresas e infratores do Luxemburgo que foram multados em 1.500 euros", vincaram. “Em Audun-le-Tiche, houve 15 coimas administrativas e cerca de dez queixas feitas à polícia nacional, num total de 25/30 coimas em dois anos”. Metade das multas foram aplicadas a infratores do Luxemburgo e a outra metade a franceses.

Ler mais:

Uma montanha de 250 toneladas de lixo às portas do Luxemburgo

Penalizações que provam que se um residente do Luxemburgo despejar lixo de modo selvagem em França, arrisca-se a uma multa pesada de 1.500 euros.

Reforço de vigilância nas fronteiras

Por outro lado, "também tornámos possível o reforço de certos controlos aduaneiros, embora nunca sejam suficientes”. Razão pela qual o coletivo reivindica uma "cooperação policial mais estreita entre a França e o Luxemburgo, bem como com a Bélgica, para garantir que a aplicação da lei seja reforçada nas fronteiras e assim reduzir o despejo transfronteiriço ilegal em França”.

Aos residentes do Luxemburgo, aos de França “e ao resto do mundo” o coletivo lança um apelo: "Não deitem na rua o vosso lixo. As pessoas têm de dizer a si próprias que os resíduos que deitam ilegalmente na natureza são o legado que deixam aos seus filhos e que esse legado será apenas um caixote do lixo".