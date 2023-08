"Residências" universitárias e a mão invisível do mercado

A estudante no seu quarto alugado num apartamento partilhado com mais estudantes em Benfica, Lisboa. © Créditos: LUSA

Quase 50 mil novos estudantes foram colocados no Ensino Superior (ES). Muitos não vão sair do lugar onde vivem porque não têm capacidade financeira - o Jornal da Madeira mostrava como vários jovens madeirenses querem concorrer à 2.ª fase porque não têm dinheiro para estudar no continente, onde foram colocados.

Muitos serão deslocados (cerca de 110 mil, em 2022). Saindo de casa dos pais para estudar, terão de enfrentar o aumento de custo de vida, deslocações, mas sobretudo o mercado de arrendamento - se não tiverem a “sorte” de serem um dos 16 mil com acesso às residências universitárias do Estado.

Este ano, o número de alunos de famílias carenciadas a entrar no ES duplicou. O Governo actualizou também o valor das bolsas de estudo, aumentando em 17% o complemento de alojamento aos estudantes com bolsa. O Ministério congratulou-se que este apoio é “superior ao aumento médio de alojamento privado para estudantes” (cerca de 10%). Em Lisboa, onde o preço médio de quartos/apartamentos para estudantes ronda os 450 euros, o limite máximo do apoio do Governo é 336,3 euros, mais 26 euros do que no ano lectivo anterior. Por louvável que seja a medida, na prática, como no projecto Mais Habitação, o Governo está a transferir dinheiro directamente para os senhorios.

Na Universidade de Coimbra, em que 70% dos alunos são deslocados, um estudante gasta por mês em média 530 euros, além da propina: “Estamos a falar de um salário mínimo e isso é uma realidade muito preocupante”, disse, ao Diário de Coimbra, o presidente da direcção-geral da Associação Académica de Coimbra.

Ao mesmo jornal, um especialista em imobiliário do portal Idealista fez a análise do actual mercado de arrendamento de quartos em Coimbra: “Arrendamentos de quartos já não é uma opção apenas para estudantes, convertendo-se também na opção eleita por jovens nos seus primeiros anos no mercado de trabalho e em alguns casos até mais tarde.” Que “opção” têm jovens a entrar no mercado de trabalho diante da actual crise na habitação? Arrendar quarto, adiar a vida, trabalhar para pagar contas e sobreviver. Com menos poder de compra, os estudantes competem assim neste mercado.

Mas Coimbra também está a subir na lista dos nómadas digitais. Sendo “mais barata” (para quem?) do que Lisboa ou o Algarve, a empresa Global Investment Solutions, “‘boutique’ de migração para segundas residências”, recomenda a cidade no seu “Guia para estrangeiros”: além de estar próxima do campo e da praia, “é excelente para nómadas digitais que precisem realmente de concentração”.

A “estudentificação” de cidades é um fenómeno de gentrificação analisado em economia e urbanismo. Desengane-se quem ainda vê o alojamento estudantil como quartos para arrendar sem recibos no “mercado negro”. Coimbra ou, Braga, por exemplo, são cidades “estudentificadas”, isto é, sempre dependeram de estudantes universitários para “dinamizar” a sua economia.

Num estudo sobre a “estudenficação” de Durham, em Inglaterra, os professores de Christopher Wilkinson e Paul Greenhalgh concluíram que os mecanismos da oferta e da procura de residências para universitários na cidade “resultaram no aumento dos preços da habitação, das rendas e na concorrência por oportunidades de investimento em zonas até mais distantes, provocando deslocações forçadas de residentes locais e reduzindo a oferta de habitação familiar e social”.

O que temos assistido nos últimos anos é um fenómeno de neo-liberalização do ES em inúmeras frentes e Portugal não é excepção. Em “Dark Academia: How Universities Die”, Peter Flemming traça um retrato demolidor da academia britânica que, nos últimos 30 anos, passou por um processo de transformação tão profunda que deixou de ser um espaço onde-se-aprende e onde-se-ensina, para ser um território em constante disputa entre classes.

Nesse ES agora transformado em “indústria”, em benefício dos que dela retiram dividendos, assistimos à transformação de universidades públicas em fundações “sem fins lucrativos” que têm de procurar financiamento, investidores e doadores; do cheque-prenda dos antigos alunos (tantos agora transformados em minions de ministros) à nova Biblioteca para o século XXI construída com petrodólares sauditas. Mas também batizando auditórios e edifícios com nomes de grandes figuras do pensamento, como Jerónimo Martins na Faculdade de Economia da Nova SBE (certamente devido ao seu valioso contributo para a ciência económica).

Como um dos países europeus mais amigo da mão invisível do mercado - e diante da consequente inépcia e imobilismo dos sucessivos Governos - Portugal parece ser já um espaço privilegiado aberto à desregulação do sector do ES.

A conversa sobre o aumento das propinas “para ajudar os alunos pobres”, como alguns economistas de universidades sediadas em Oeiras mas com lapela em inglês nos têm vendido, é apenas uma variante dos fenómenos que se apressam (velozes, tenazes e, se nada fizermos, eficientes) a neo-liberalizar o que resta do ES. Como aliás se viu no Reino Unido com o exponencial endividamento dos estudantes.

O mercado das “residências universitárias” é um exemplo-chave, como nos têm mostrado os media: “Fundos de Abu Dhabi e dos EUA (...) firmaram uma parceria para investir no negócio de residências de estudantes em Portugal e Espanha.” (Idealista); “Residências de estudantes no radar do investimento imobiliário” (DN); “Além da residência sénior, a construtora [TPS] está a apostar nas residências para estudantes” (Eco).

“Inaugurámos a nova residência de estudantes no Campo Pequeno. Trabalhamos diariamente para aumentar a oferta de habitação: através do setor público e do privado, do setor social e cooperativo", disse o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, na inauguração de um alojamento para estudantes da empresa Nido, com quartos entre 695 e 1096 euros/mês. Isto é, 200 a 646 euros mais caros do que a média em Lisboa.

Anteontem, a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, voltava a anunciar mais 15 mil camas em 86 residências em todo o país com fundos do PRR. Depois das 12 mil que o anterior ministro, Manuel Heitor, prometeu e não cumpriu.

Depois de rebentar com o acesso à habitação dos trabalhadores e das famílias e transformar o país num grande parque de investimento imobiliário, percebemos assim quem terá, no futuro, acesso a este ES seleccionado e elitista. Citando Carlos Moedas: a oferta tem de ter “os contributos de todos” e “não marginalizar ninguém”. Sobretudo não marginalizar os que podem pagar - ou aqueles que se endividarem.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)