Rei por um dia... idiota para toda a vida

Andar de bicicleta é de esquerda ou de direita? A pergunta aparentemente absurda foi colocada a Frans Timmermans, o vice-presidente da Comissão Europeia que é também impulsionador do Pacto Verde Europeu.

“300.000 europeus por ano morrem prematuramente devido à poluição atmosférica – então, melhorar a qualidade do ar nem é uma política de esquerda nem de direita, é sim para toda a população. Em segundo lugar, cidades mais verdes são cidades mais frescas. Em terceiro, não há nada mais agradável que passear de bicicleta em família. Tudo isto é benéfico para todos, nem deveria ser motivo de controvérsia política”.

A resposta foi certeira e positiva, mas a exasperação de Timmermans transpareceu no tom. A exasperação inevitável, compreensível e até desculpável de quem está cansado de repetir o óbvio, de tentar fazer algo para melhorar o mundo contra oposição irracional, como quem está a tentar apagar um fogo enquanto o dono da casa em chamas o insulta e se queixa que a mangueira e a água são parte de uma conspiração global esquerdista.

Porque andar de bicicleta é motivo, ou pelo menos pretexto, de controvérsia política. E cidades mais frescas, e todo o Pacto Verde Europeu, também o são. A direita europeia sentiu o vento das sondagens a soprar dos extremos e, virando a casaca, passou a combater as ideias e medidas de transição ecológica que até aí tinha apoiado.

A razão é a sede de poder. O líder parlamentar da direita popular-conservadora europeia, o alemão Weber, quer chegar a presidente da Comissão Europeia, cargo que a direita monopoliza há duas décadas. Como não o deixaram sê-lo em 2019, agora vinga-se fazendo um pacto faustiano com a extrema-direita, confiante que essa coligação de egoísmos e nacionalismos vai, nas próximas eleições, ganhar poder suficiente para em seguida o coroar “rei”.

Talvez ganhe, talvez coroe. Os partidos neofascistas europeus discordam em quase tudo: no nível de admiração por Putin (alguns têm pouco), se a comunidade LGBTI deve ser proibida de existir, se os imigrantes com dinheiro são toleráveis ou também devem ser deportados, se Brexit foi boa ideia ou tiro no pé... mas há um ponto em que todos cantam em uníssono: defender o ambiente é de esquerda, o planeta está óptimo e o único imperativo moral é que as grandes empresas continuem a ganhar milhões.

A primeira grande batalha travada por esta coligação do negacionismo, direita + extrema-direita, travou-se na semana passada e saldou-se por uma amarga derrota no Parlamento Europeu. O objectivo da direita era matar a lei da reflorestação, que se propõe recuperar os 80% de habitats, ecossistemas e florestas do continente em péssimo estado. Uma peça central do Pacto Verde – e uma condição essencial para evitarmos um futuro apocalíptico.

A grande ironia é que esse “futuro” é hoje. Hoje, onde a temperatura em Itália pode superar o recorde europeu de sempre, 48,8 ºC. Hoje, onde o recorde mundial de 53,3 ºC também pode ser batido no Vale da Morte, Califórnia. Hoje, onde os desastres simétricos do calor extremo e das inundações repentinas matam dezenas na Coreia do Sul, na China, no Japão. Hoje, onde os incêndios florestais devastam centenas de hectares na Grécia, Espanha ou Canadá, substituindo o ar por fumo infernal. Não em 2050, em 2030 ou no próximo ano; tudo HOJE.

Manfred Weber quer ser rei e para isso não hesita em aliar a direita à extrema-direita, de caminho atirando para a fogueira a decência, a Europa e, sem exagero, a própria sobrevivência do planeta. Só consigo lembrar-me de um álbum dos Faith No More, trabalho essencial para entender o rock alternativo dos anos 90: “King for a Day... Fool for a Lifetime”. Rei por um dia, idiota para toda a vida.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)