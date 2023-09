Quer ser piloto? Luxair lança formação e candidaturas já abriram

Formação de pilotos começa no início de 2024 e deve durar 18 meses.

A Luxair anunciou um programa de formação para quem deseja ser piloto na companhia aérea nacional. O "Pilot Cadet Program" (Programa Piloto Cadete) tem como objetivo “permitir que pessoas que aspiram tornarem-se pilotos realizem o seu sonho graças a uma formação pré-financiada”, indicou a Luxair em comunicado.

Segundo a companhia aérea, "o Programa Pilot Cadet é uma mistura perfeita de ensino presencial e treino em simulador antes de chegar à experiência de voo prática e real".

O curso terá a duração de um ano e meio e, no final, os “futuros pilotos” vão ter “qualificações e conhecimentos essenciais para se destacarem e prosseguirem uma carreira gratificante e de longo prazo na Luxair”.

As candidaturas abriram na sexta-feira, dia 1 de setembro, e devem ser enviadas até 15 de outubro. É possível consultar toda a informação no site oficial. A formação deverá começar no início de 2024.