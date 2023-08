Quatro jovens assaltados na Cidade do Luxemburgo

Share this with email

Na noite de domingo, um grupo de jovens reportou um assalto na Boulevard Jean Ulveling, na Cidade do Luxemburgo, revela a polícia grã-ducal em comunicado enviado às redações esta segunda-feira.

De acordo com a força de segurança, quatro jovens foram ameaçados e atacados por outros, que lhes roubaram dinheiro e bens pessoais, fugindo de seguida em direção ao Grund e ao Pfaffenthal.

As vítimas rapidamente entraram em contacto com as autoridades, que iniciaram uma busca pelos infratores nas redondezas.

Dois dos suspeitos foram capturados pelas forças policiais e todos os itens foram confiscados e devolvidos às vítimas. A polícia abriu um inquérito para dar continuidade à investigação.