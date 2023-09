Quanto custa o regresso às aulas?

O Governo contribui com cerca de dez milhões de euros por ano para reduzir as despesas das famílias. Saiba quanto os pais têm de pagar, em média, no início do ano letivo.

Sexta-feira, 15 de setembro, marca o arranque oficial do novo ano letivo, pelo menos para os alunos do ensino primário. Os estudantes do secundário regressarão às aulas, o mais tardar, na terça-feira, 19 de setembro. Ainda há tempo para comprar o material escolar que falta.

Há cinco anos que os alunos do ensino secundário recebem manuais escolares gratuitamente, o que sempre aconteceu no ensino primário. No entanto, o início do novo ano letivo tem um custo significativo para os agregados familiares.

Nenhum aluno pode ir para o seu primeiro dia de aulas com uma mochila vazia, nem mesmo os mais pequenos. "Estojo, lápis, borracha, quatro tubos de cola e uma pasta A4" é a lista de compras para os alunos de uma pré-primária no centro do país.

Um quarto das vendas antes das aulas

Os artigos necessários para frequentar as aulas dependem da escola e da disciplina em causa, explica Claire Henzig, responsável da Conferência Nacional dos Alunos do Luxemburgo.

Para além dos cadernos e dos lápis, podem ser pedidos materiais artísticos, determinadas calculadoras ou mesmo utensílios de cozinha. Alguns professores pedem calculadoras específicas, o que representa um grande peso no orçamento.

No comércio, o ano letivo começa em meados de agosto. "Fazemos um quarto do nosso volume de negócios anual durante os dois meses que antecipam o ano letivo", explica Paul Bauler, proprietário da livraria um Fieldgen, uma das nove que disponibilizam livros escolares gratuitos.

Em 2022, o Ministério da Educação gastou pouco mais de dez milhões de euros em manuais escolares para os liceus e escolas internacionais públicas. Myriam Bamberg Porta-voz do Ministério da Educação

Na livraria, amontoam-se atlas, livros de matemática ou de gramática francesa de A a Z. O ar condicionado ajuda a enfrentar o calor sufocante do final do verão e, volta e meia, há alunos a entrar no estabelecimento.

"Para obter os manuais escolares, os alunos têm de descarregar uma aplicação para o seu telemóvel", explica Myriam Bamberg, porta-voz do Ministério da Educação. Quando se registam com os seus dados, aparece uma lista de livros obrigatórios e facultativos. O livreiro só precisa de ver o código QR e o aluno pode levar os livros para casa, sem pagar por eles.

"Em 2022, o Ministério da Educação gastou um total de pouco mais de dez milhões de euros em livros escolares para os liceus e escolas públicas internacionais", explica Myriam Bamberg.

Antes, havia outras livrarias na zona da Gare, mas hoje somos os únicos. Paul Bauler Livreiro

Quando o sistema foi introduzido, houve "cenas de caos" e "crianças desorientadas", recorda Paul Bauler. Agora, todos conhecem o procedimento e, em geral, tudo decorre sem problemas. "A aplicação funciona melhor de ano para ano", diz Claire Henzig. O dinheiro demora algum tempo a chegar às contas das livrarias, mas "também isso está a correr muito bem", refere o livreiro.

Paul Bauler recorda-se de outros tempos. A livraria um Fieldgen existe há quase 50 anos. "Antes, havia outras livrarias no bairro da Gare, mas hoje somos os únicos", afirma. Se várias livrarias fecharam portas, vários liceus inauguraram nos anos que passaram. "Atualmente há muito mais estudantes do que há 50 anos", diz. Quando a campainha toca no liceu junto da livraria, "bastam cinco minutos para a casa ficar cheia".

Material escolar custa até 300 euros por ano

Uma mochila cheia de livros não é a única coisa de que os alunos vão precisar no próximo ano. O que começa na pré-primária com uma única capa termina na escola primária, onde são necessárias até uma dúzia de capas. O resto do material, como papel, lápis, cadernos ou compassos, também tem de ser pago pelos alunos ou pelos seus pais. "Dependendo do nível escolar, isto pode custar até 300 euros por aluno e por ano", calcula Bauler.

Apesar de todas as aplicações e ofertas digitais, há algumas coisas que não mudaram com o tempo. O objeto mais popular entre os estudantes continua a ser o caderno A4 de uma marca conhecida. "O que tem dois furos e uma margem pré-desenhada", aponta Paul Bauler.

Para além de um caderno, uma agenda escolar faz, em princípio, parte do kit básico de cada estudante. Mas também aqui a modernização deixou a sua marca. "A utilização de agendas diminuiu drasticamente e, atualmente, os cadernos de trabalhos de casa são digitais", explica o responsável.

Livros em inglês demoram mais

O livreiro dá um conselho a todos os estudantes: "Se quiserem ter a certeza de que têm todos os vossos livros no início do novo ano, têm de tratar disso cedo." Alguns manuais podem não estar em stock e outros têm de ser encomendados. No caso dos livros de inglês, em particular, o período de espera pode ser mais longo. Mas a situação não deve durar muito tempo. Os livros devem estar disponíveis, o mais tardar, após a pausa escolar de outubro.

As nove lojas que participam no programa não são as únicas fornecedoras de manuais escolares. Os livros em segunda mão estão disponíveis mais rapidamente e custam menos. "O sistema de livros gratuitos tem um grande inconveniente: os livros são desperdiçados", explica Claire Henzig. Uma vez que os livros escolares são "gratuitos" e que o sistema funciona de forma tão fácil e harmoniosa com a aplicação, muitos pais ou alunos já não estão interessados em comprar livros em segunda mão.

"A CNEL gostaria de ver um sistema semelhante para os livros em segunda mão", continua. Claire imagina as escolas a recolherem os livros antigos no final do ano e a passarem-nos à geração seguinte no início do novo ano. O Ministério da Educação está consciente deste "desperdício de livros". Myriam Bamberg menciona a campanha Upbooking.lu, que "incentiva os alunos a optarem por livros em segunda mão".

Como incentivo, foi introduzido um sistema de cupões há quatro anos. Desde então, quem herdar um livro de um irmão mais velho ou comprar um livro em segunda mão recebe um vale no valor de 50% do preço do novo. Pode utilizar este vale para comprar outros livros até ao final do ano letivo. Isto também se aplica aos livros facultativos que os alunos têm de pagar.

Mercado do livro da CNEL a 16 de setembro Após um interregno de três anos, o tradicional mercado de livros em segunda mão na Place d'Armes regressa este ano. No entanto, o conceito foi ligeiramente revisto: "Para além da venda de livros e de material escolar, os jovens podem também vender roupa em segunda mão e outros artigos no evento deste ano. Os estudantes que pretendam participar como vendedores devem inscrever-se no CNEL. Para mais informações, consultar o site www.cnel.lu.

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)