Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Quando os homens de propriedade têm o governo nas suas mãos

Temos ouvido com mais frequência desde que a Rússia invadiu a Ucrânia a palavra “oligarca”. “Oligarca russo” é hoje quase uma redundância, como se todos os russos fossem oligarcas ou todos os oligarcas fossem russos.

Numa espécie de desdém usado pela linguagem normativo-mediática dominante, “oligarca” é termo para países “em desenvolvimento” num estádio ainda não totalmente avançado de integração na ordem capitalista: serve para a Rússia ou para a Ucrânia, ou até para a América Latina, onde bilionários do “dinheiro sujo” jogam nos corredores do poder. Raramente se ouve falar da oligarquia europeia. Talvez porque nesses corredores o dinheiro (que não é em menor quantidade), já esteja “limpo”: as peripécias mais ou menos patéticas dos truques, ilegalidades e corrupção, são um embaraço que se deixa à periferia.

Na América Latina, paraíso de oligarcas, ainda se usa muito “terratenente”. São os primeiros “oligarcas”, os nomes sonantes de famílias herdeiras dos tempos coloniais que concentravam (e concentram ainda) em si todas as terras do continente (e todo o poder), dependente da exploração da agricultura, plantações, gado e extractivismo minério (do ouro ao petróleo, do cobre ao lítio).

Em países na periferia do capitalismo financeiro, em (quase) permanente convulsão, que passaram por (tentativas de) revoluções, alterações da propriedade, distribuição, golpes de estado, reorganização da propriedade, concentração, assim sucessivamente, haverá coisa mais estável e duradoura do que um “terratenente” e os seus herdeiros? Gente de nome sonante sentada sobre barris de petróleo ou uma terra por explorar?

Esse tem sido o caso também da Rússia e da Ucrânia, na sequência do desmantelamento da URSS, e em países de Leste: terra fértil e rica em minérios e/ou de grande produção industrial e que foi prontamente “concentrada” numa dúzia de “terratenentes” após 1989. Não era já o título nobiliárquico, o nome de família ou o pedigree que contava, mas quem ali emergia com capital para comprar: terras, empresas ou políticos.

A ideia de que hoje um “oligarca” é russo parte daqui. Até porque há quem faça questão de distinguir entre um “bilionário muito rico” e um “oligarca” russo, como por exemplo a jornalista Anne Applebaum: “Até muito recentemente, a Polónia não tinha oligarcas. É claro que o país tinha algumas pessoas muito ricas, incluindo algumas que enriqueceram por meio da corrupção ou do engano. Mas eles não tinham aquela combinação específica de características que passamos a reconhecer como típica dos russos, ucranianos, cazaques ou chineses muito ricos. (...) Os oligarcas são ricos porque têm amigos em cargos importantes que os tornam ricos, e esses arranjos podem ser perfeitamente legais.” (Atlantic, 2021)

Perguntamos que “combinação específica de características”? Applebaum responde: “Aristóteles definiu a oligarquia como o que acontece ‘quando os homens de propriedade têm o governo nas suas mãos’. Hoje em dia, a palavra adquiriu novas conotações, pois numa oligarquia em pleno século XXI não é fácil distinguir os homens de propriedade do governo, porque eles se tornaram um e o mesmo. O que realmente define o oligarca moderno - e o que o torna (ou, mais raramente, ela) diferente do típico rico bem relacionado - é que seu relacionamento com o estado não é apenas próximo, mas simbiótico. A sua carreira empresarial existe apenas por causa de seu relacionamento com o autocrata ou o partido no poder. O regime sabe disso e espera favores em troca.”

É, ironicamente, a descrição simbiótica (para usar a mesma palavra) dos partidos Democrata e Republicano que “fazem a gestão” dos Estados Unidos da América. Applebaum sabe (mas usa o desdém da linguagem dominante) que a forma como o capital se movimenta deixa hoje dúvidas a expressões como “oligarca-russo”. Até porque uma das principais impossibilidades de executar sanções à Rússia e aos seus oligarcas (sem aspas) se deve à forma como essa “combinação específica de características” não se reconhece apenas nos russos. Um “oligarca-russo” está envolvido em investimentos com dinheiro de oligarcas (sem aspas) norte-americanos ou europeus até ao pescoço. Puxe-se o fio a uma meada na Crimeia e descubra-se milhões de investimento em imobiliário na Flórida - ou financiamento de partidos nos EUA. É como mexer num ninho de vespas.

“Ninho de vespas” pode ser a definição de oligarquia pós-Aristóteles. Porque é sobre ele que assenta a sua gestão, hoje, muito menos sobre as “terras” e muito mais sobre o fluxo de capitais e a sua financeirização. “O capital não tem pátria”, dizia Marx. E, portanto, a oligarquia tem menos a ver com uma nacionalidade ou território: ela é “trans-nacional” ou “supra-nacional”.

A “transnacionalidade” da oligarquia não poderia deixar de evocar um supra-estado como a União Europeia. Aparentemente democrática porque composta de estados soberanos, como Portugal ou o Luxemburgo, ela é tanto mais oligárquica quanto totalmente dependente de um Banco Central sobre o qual não há escrutínio democrático, eleitoral e qualquer liberdade para cada membro questionar as suas decisões. Aparentemente “despolitizada”, porque é um Banco que gere a UE (e os bancos não fazem política, claro), parece estar “acima” das políticas caseiras, de eleições locais, das pequenas disputas das pequenas burguesias nacionais, que se contentam com as migalhas que a UE lhes atira, enquanto uma dúzia de “homens de propriedade têm o governo nas suas mãos”.

No podcast do AbrilAbril, o economista João Rodrigues explicava como a UE, através do Banco Central Europeu enquanto instrumento da oligarquia europeia, acumulou nas últimas décadas, sobretudo a partir da “crise das dívidas” de 2008, uma série de aparatos que permitiram a concentração do capital produtivo europeu num reduzido grupo, apoiado pela opacidade do fluxo de capital financeiro, sustentado pelos mecanismos não-escrutináveis do BCE e da Comissão.

Os estados da UE não são soberanos, “quem é soberano é o BCE”, diz Rodrigues: “O BCE é de facto um instrumento de luta de classes, mas não do proletariado europeu. É um instrumento de camadas importantes da burguesia europeia que, instituindo um banco central totalmente independente dos poderes políticos democráticos, com um mandato absolutamente focado apenas no combate à inflação, introduz aqui um viés permanentemente desfavorável ao trabalho e aos rendimentos do trabalho na política monetária.”

É por isso que, contra os próprios estudos apresentados pelo BCE, de que são as margens de lucro na energia e distribuição a puxar pela inflação no contexto actual, Christine Lagarde vem dizer, perante o enésimo aumento das taxas de juro, continuando a esmagar os trabalhadores e o seu poder de compra, que a culpa é dos nossos salários demasiado altos.

Não do dela, claro. Nem dos homens (e mulheres) que nos aplicam permanentes sanções, e contra quem os nossos regimes democráticos nada parecem poder, porque fomos totalmente esvaziados da nossa soberania. Dessa oligarquia não se fala: parece tão legítima e transparente, empurrando para as periferias o ónus das corrupções e do “dinheiro sujo”. Porque é com o “dinheiro limpo” do nosso trabalho que constrói a sua riqueza e mantém o seu poder.