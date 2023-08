Quando chega a época da parvoíce

Não é por acaso, longe disso, que à época do ano em que nos encontramos se chama vulgarmente "silly season", que é um pouco melhor do que chamar-lhe época da tolice. De qualquer forma, é aquele momento em que parece que fomos todos institucionalizados num campo de férias para perturbados do quotidiano, em que aprendemos a ser "au pair" da parvoíce e da infantilização, tendo como música de fundo o "Wish You Were Here", tocado por um cabeludo de barba rala sob o efeito de psicotrópicos.

Se não é o divórcio da Catarina Furtado é o colar de São Cajó, se não é a enésima expulsão do Sérgio Conceição, que já não deve andar longe do Guiness Book of Records, são os acidentes na estrada, se não são os fenómenos extremos da natureza, são os crimes chocantes, se não são as cheias, são os fogos, se não são os socorros a náufragos, são os acidentes de foguetório, se não são os atrasos nos aeroportos, são as praias, se não são os resquícios abençoados da JMJ, são os destinos de férias dos famosos, se não são os festivais, são as festas populares, se não é uma daquelas viagens repentinas de José Sócrates ao Brasil, é aquele rapaz que fez uma operação "estética" para retirar os mamilos e a ponta do nariz, que anda arreliado por ser muito assediado na rua. Se não é uma coisa, quase de certeza que é outra, incluindo cães a andar de skate, macacos a jogar basquetebol, a confraria do sarapatel e os inefáveis documentários sobre a monarquia britânica.

Se por alguma razão de coerência a parvoíce nos desertar, temos sempre o calor, a amnésia de Ricardo Salgado, os lesados do BES, as contratações da bola, o senhor a quem saiu o "pé-de-meia" na Raspadinha, as cenas de pancadaria nos bailaricos, as mega-operações Stop, as praias fluviais, os paraísos escondidos no paraíso que é Portugal, os segredos para um bom grelhado no carvão, programas de televisão em que podemos assistir ao Toy de rabo para o ar no meio do chão, a tentar apanhar um anel com a ponta da língua, as noites loucas do Algarve, as selfies com o PR, as doces memórias de uma criada de servir na praia de Moledo, a guerra na Ucrânia, a Coreia do Norte.

Se for preciso avança-se com as receitas de doces regionais, os parques de campismo, os processos judiciais a secar no estendal, crimes dos anos 80, o douro vinhateiro, a cor dos calções de André Ventura, a praia onde António Costa foi menino, as touradas, um episódio raro do Prós & Contras de meados do século XIX, uma polémica qualquer que se arranje para a Festa do Avante e, se a coisa estiver mesmo mal, Carlos Moedas a bronzear-se no altar-palco ou, já para lá do desespero, a "rentrée" parlamentar. Quando tudo, tudo, tudo e todos, todos, todos faltarem, teremos sempre a realidade, como Paris no Casablanca.

Neste caso, nada melhor do que uma pessoa, ou quatro, ou sete, suspensa numa cadeira oscilante de um carrossel de nome "Monster", a digerir o pânico a 30 metros de altura, sem saber se cai, se não cai, se escapa desta ou se morre numa daquelas mortes que não lembram ao menino Jesus, enquanto a malta cá em baixo começa o fogo-de-artifício, para animar as hostes. Eles, lá em cima, em directo numa TV perto de si, tornaram-se numa das atracções da Feira de São Mateus, em Viseu, capital do Viriato (bolos típicos) e das rotundas. Não foi caso para parar a feira nem os outros carrosséis, que continuaram a funcionar como se não fosse nada com eles. Não cabia na cabeça de ninguém parar as máquinas só porque umas quantas pessoas penavam há horas nas alturas, balançando entre a vida e morte, segundo fontes próximas da CMTV.

A rapaziada ainda tentou puxá-los por uma corda, organizando-se como podia numa versão atabalhoada do Cirque du Soleil. Lá em cima, eles pareciam calmos, numa estranha tranquilidade, estando claramente mais próximos do céu, garantiam fontes próximas de fontes próximas de fontes muito próximas do Vaticano à Agência Ecclesia. Há pelo menos uma rapariga espanhola que viu os acontecimentos, afirmando peremptoriamente que se tratou de um milagre. Mas os bombeiros, casmurros, asseguram que foi uma escada. Já agora: caso se encontre para os lados de Santarém; Leiria; Coimbra ou Aveiro, por favor, por favor, cuidado com a broa.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)