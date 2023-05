Quais as comunas mais jovens e as mais envelhecidas?

Demografia

Uma panorâmica dos municípios luxemburgueses com base na idade dos seus habitantes.

As eleições comunais de junho constituem uma oportunidade para analisar mais de perto as estatísticas demográficas das diferentes autarquias. Onde é que os idosos são particularmente numerosos e onde é que os jovens estão mais bem representados?

Os municípios com mais habitantes acima dos 60 anos

De acordo com o Registo Nacional de Pessoas Singulares, mais de um quarto dos habitantes de 12 comunas tinha mais de 60 anos a 1 de abril deste ano.

Mondorf-les-Bains lidera a lista. Embora não haja centenários a viver ali, quase um terço da população (32,06%) tem 60 anos ou mais. O município do leste é, portanto, o único em que mais de 30% dos habitantes atingiram essa idade. Segue-se Remich com 29,19% de pessoas com mais de 60 anos, Niederanven com 27,98%, Erpeldange com 27,31% e Monnerich com 26,98%.

Em 32 municípios, a percentagem de pessoas com 60 anos ou mais é inferior a 20%. O município de Fischbach destaca-se neste contexto, uma vez que menos de um em cada seis habitantes (15,68%) celebrou o seu 60.º aniversário.

Os municípios com mais habitantes menores de 21 anos

Fischbach é também o município com a maior percentagem de jovens: 26,75% da população tem menos de 21 anos. Dez outras comunas têm também um número particularmente elevado de habitantes jovens - mais de 25%.

Ler mais:Falta de casas? 41% do Luxemburgo está desabitado

No entanto, para além de Fischbach, Mamer é a única comuna onde a percentagem de jovens com menos de 21 anos é superior a 26% (26,17%). Os outros lugares são ocupados por Heffingen (25,88%) e Wiltz (25,62%), enquanto Mertzig e Garnich partilham o quinto lugar, com 25,57% cada.

Em contrapartida, em oito municípios, apenas um em cada cinco habitantes ainda não completou 21 anos. Na Cidade do Luxemburgo, a percentagem de jovens (16,61%) é a mais baixa de todo o país.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro)