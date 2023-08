Publicidade enganosa? Taxa de carbono não garante voos mais ecológicos

Share this with email

A Organização Europeia do Consumidor (BEUC) avançou, este verão, com uma queixa contra 17 companhias aéreas por "greenwashing", ou seja "lavagem verde", termo utilizado para camuflar o real impacto ambiental das atividades de uma empresa. Em causa estão as afirmações prestadas pelas companhias aos consumidores que dão a entender que os seus voos são ambientalmente sustentáveis, cobrando taxas "verdes" adicionais aos passageiros, com bases nessas alegações, que a BEUC entende que devem ser devolvidas aos clientes.

Agora, é a União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) que reivindica mais transparência à Luxair quando se compromete a compensar a suas emissões de carbono. Na sequência da queixa coletiva apresentada pelo BEUC, e embora a Luxair não seja uma das transportadoras visadas, a ULC revelou, num comunicado divulgado esta sexta-feira, que enviou uma carta à empresa do Grão-Ducado, pedindo-lhe que adaptasse a sua comunicação aos passageiros com informações mais realistas.

"A alegação de que os créditos de carbono 'contribuem para voos mais neutros em termos de carbono' não está provada. É enganosa para os viajantes, na medida em que não os informa de que os créditos de carbono não tornam os voos mais 'verdes', constituindo assim uma violação do Código do Consumidor", sustenta a ULC.

Compensações ambientais não significam neutralidade carbónica

Na mensagem dirigida aos clientes, a Luxair refere que, desde março de 2022, "adquire créditos de carbono para compensar as emissões de CO2 dos voos dos seus passageiros da classe executiva e dos voos dos seus pacotes LuxairTours Excellence, permitindo-lhes contribuir para voos mais neutros em termos de carbono".

Segundo a companhia aérea, esta compensação traduz-se, na prática, no apoio que presta a projetos certificados destinados a desenvolver a gestão sustentável de florestas, as energias renováveis e a melhorar as condições de vida das comunidades locais.

No entanto, a mensagem é acompanhada do logotipo "CO2 neutral", que, na perspetiva da ULC, leva os passageiros a acreditar que, com um bilhete de classe executiva o seu voo será "'neutro em termos de carbono'".

Além disso, a Luxair fornece ainda uma calculadora de CO2, através da qual os clientes podem verificar as emissões de CO2 e o consumo de combustível gerados pela sua viagem no voo da Luxair.

Para o ULC, o objetivo da comunicação da companhia aérea luxemburguesa, tal como acontece com as outras companhias aéreas europeias, é, sobretudo, "tranquilizar o público quanto ao impacto ecológico do transporte aéreo". Mas o organismo contesta a veracidade da mensagem, apoiando-se nas alegações da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu e na queixa do BEUC, que a "compensação" anunciada não tem qualquer efeito sobre as emissões causadas.

"A utilização de créditos de carbono noutros sectores de atividade não contribui para a descarbonização do sector da aviação", sintetiza a ULC, acrescentando que "foi demonstrado que as alegações de compensação não são apoiadas por análises científicas".

"Os benefícios ambientais das atividades de compensação são muito menos claros do que os danos causados pelas emissões de CO2 da aviação", sublinha o organismo de defesa dos consumidores.

Luxair rejeita críticas mas promete melhorar transparência

A Luxair reagiu aos argumentos da ULC mas rejeitou estar a passar mensagens enganosas os passageiros no que se refere à sua política referente às emissões de CO2 e à "pegada" ambiental dos seus voos.

Na resposta à carta da ULC, a Luxair terá assegurado, segundo o organismo de defesa dos consumidores, que o seu principal objetivo é sensibilizar os passageiros para o impacto ecológico do transporte aéreo, dando como exemplo a calculadora de CO2 que criou.

Apesar de não se rever nas críticas, a companhia aérea prometeu melhorar a transparência das suas mensagens.

"Embora não partilhe a nossa análise, a Luxair afirma que quer aproveitar a oportunidade oferecida pela nossa carta para 'fazer mais progressos no sentido da transparência' e anunciou algumas alterações futuras à sua comunicação no motor de reservas Luxair", refere a ULC.

Para o organismo, estas alterações ainda não satisfazem as exigências transmitidas, mas são "um primeiro passo particularmente encorajador no contexto atual".

A queixa coletiva, a nível europeu, envolveu 23 organizações membro do BEUC e 19 países, e foi enviada para a Comissão Europeia e para a rede de autoridades de defesa dos consumidores.

Entre as 17 companhias aéreas visadas está a TAP. A ela juntam-se a Air Baltic, a Air Dolomiti, a Air France, a Austrian, a Brussels Airlines, a Eurowings, a Finnair, a KLM, a Lufthansa, a Norwegian, a Ryanair, a SAS, a SWISS, a Volotea, a Vueling e a Wizz Air.