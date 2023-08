Prendas em dinheiro aos noivos? A partir de certo valor pagam imposto 

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Oferecer dinheiro como presente de casamento continua a ser muito comum em Portugal. Em muitos casos, são os próprios noivos a preferir estas prendas monetárias como ajuda para reiniciar a vida a dois.

O seu irmão, ou irmã ou amigos vão-se casar e está a pensar oferecer-lhes dinheiro? Atenção.

Em Portugal, estas ofertas, bem como as doações monetárias estão sujeitas ao pagamento de 10% de imposto de selo, a partir de um certo valor, por parte do beneficiário, informa o Instituto de Defesa do Consumidor.

A partir de que valor os presentes em dinheiro têm de ser declarados pelos noivos às finanças e pagarem o imposto? A partir da quantia de 500 euros, e independentemente da forma de recebimento, seja em dinheiro, cheque ou transferência bancária, os beneficiários têm de declarar a oferta e pagar 10% da mesma em imposto.

A Deco exemplifica: Se oferecer a um irmão um cheque de mil euros como prenda de casamento, ele terá de pagar 100 euros de imposto de selo.

Irmãos não estão isentos

Há exceções esta lei: presentes ou doações entre pais e filhos, avós e netos ou entre o próprio casal, mesmo em união de facto, por serem parentesco em linha direta, estão isentos deste imposto.

Contudo, no caso de a doação ser feita entre irmãos o imposto passa a ter de ser pago.

Ler mais:

Portugal. Pagamento da segunda prestação do IMI arranca esta terça-feira

Como declarar

Caso os presentes ou doações monetárias superiores a 500 euros não sejam declarados pelos beneficiários podem ser alvo de coimas, como indica a lei.

Assim, quem recebe tais quantias tem de declarar o valor às Finanças, via online ou preenchendo o modelo 1 do imposto de selo. “Deve fazê-lo até ao fim do terceiro mês seguinte à doação. Cada doação deve ser declarada num modelo individual e a declaração deve mencionar a relação de parentesco existente entre quem dá e quem recebe”, realça a Deco Proteste, num artigo no seu site.

Ler mais:

Fisco já emitiu mais de dois milhões de reembolsos do IRS

Multas pesadas

Os noivos ou beneficiários que não declararem os valores recebidos, e não pagarem o imposto de selo podem ser alvo de multas pesadas, dado que o “Fisco pode detetar estas transferências”. Como informa a Deco “a falta ou atraso de declaração é punível com coima de 150 a 3750 euros”.

Em caso de falha ou omissão o Fisco pode detetar as transferências bancárias e aplicar a multa. É que, também as próprias instituições bancárias “têm deveres de identificação relativamente aos depositantes”, no caso de deteção de alguma irregularidade.