Português do Luxemburgo detido na Alemanha por agressão e lavagem de dinheiro

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

A polícia federal de Trier deteve, na quarta-feira, um jovem português de 20 anos, residente no Luxemburgo, que era alvo de um mandado de detenção do tribunal distrital de Remscheid por suspeita de participação num crime violento, informaram as autoridades alemãs em comunicado.

Além dos delitos de agressão e agressão agravada, o português também estava ao centro de duas investigações relacionadas com crimes de lavagem de dinheiro.

Uma vez que não conseguiu pagar a fiança de 600 euros, o jovem vai ficar provisoriamente sob custódia policial, durante uma semana, no centro de detenção juvenil de Lebach.

Ler mais:

Canábis ilegal na casa de dois dos agentes acusados de violência policial

Luxemburguês cumpre 98 dias de prisão

Também na quarta-feira foi detido um jovem luxemburguês de 24 anos que tinha sido condenado a pagar uma multa de 5.900 euros por desvio de fundos.

Segundo a polícia de Trier, "uma vez que não conseguiu pagar este valor, está atualmente a cumprir uma pena de prisão de 98 dias na Penitenciária de Trier".