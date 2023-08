Porto e Lisboa lideram os destinos dos passageiros do Findel

As duas cidades portuguesas e Londres foram os destinos mais viajados a partir do aeroporto do Luxemburgo, movimentando um milhão de passageiros.

Porto, Londres e Lisboa. Estes foram os três principais destinos dos passageiros do aeroporto do Findel, em 2022.

No total, os voos realizados entre o aeroporto do Luxemburgo e estas três cidades contabilizaram um milhão de passageiros, um quarto da frequência total do Findel, no ano passado. Os dados foram revelados pela Lux-Airport ao Paperjam.

Porto lidera

Já este ano, o Porto volta a liderar as viagens aéreas a partir do Luxemburgo, num estudo divulgado pelo Gabinete de Estatísticas da União Europeia (Eurostat).

Entre janeiro e maio, cerca de 205.962 pessoas embarcaram em voos do Findel com destino ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

A tendência mantém-se igual desde o ano passado, com Porto, Londres e Lisboa a liderar as partidas aéreas a partir do Grão-Ducado.

Um milhão de passageiros

A cidade do Porto lidera as rotas mais movimentadas com 426.514 passageiros em 2022, seguindo-se os aeroportos de Londres, com 321.132 passageiros e o de Lisboa, 289.925 passageiros. Milão surge em quarto lugar com 156,637 passagens aéreas.

As viagens da comunidade portuguesa ao país natal podem justificar a liderança das cidades portuguesas nas principais rotas aéreas de e para o Findel.

Já Londres surge, sobretudo como destino profissional e de negócios dado a importância que o setor das finanças e da banca têm no Luxemburgo e nas relações existentes entre empresas do Grão-Ducado e de Londres.

Luxair. Menos reservas para Faro

Nas reservas dos voos da Luxair para estas férias em Portugal, o aeroporto da cidade invicta foi o destino principal dos residentes, conforme referiu ao Contacto a assessoria de imprensa da companhia luxemburguesa.

“O número de passageiros para Lisboa é quase igual ao do mesmo período de 2022. As reservas para o Porto são, por vezes, mais elevadas do que em 2022, e para Faro são ligeiramente inferiores a 2022”, informou a mesma fonte.