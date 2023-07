Porque os emigrantes portugueses preferem os Países Baixos ao Luxemburgo?

O custo de vida no Luxemburgo é muito superior ao dos Países Baixos e isso pode ser um dos motivos para tornar o país menos atrativo.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

O Luxemburgo deixou de ser o destino mais procurado pelos emigrantes portugueses no ano passado.

De acordo com o 'Centraal Bureau voor de Statistiek', organismo dos Países Baixos que regista a entrada de estrangeiros, em 2022 entraram no país 4.533 portugueses (de um total de 378.122 entradas de estrangeiros).

Já no Grão-Ducado, entraram 3.633 portugueses, no mesmo período, quase menos mil que no país das papoilas.

O que pode ter levado mais pessoas a escolher este país para começar uma nova vida? O Contacto comparou alguns itens relevantes sobre a vida nos dois países que podem explicar a preferência pelos Países Baixos.

Onde são mais felizes?

De acordo com o Ranking Mundial de Felicidade relativo a 2022, os Países Baixos são o quinto país mais feliz do mundo, apenas ultrapassado pela Suíça, Islândia, Dinamarca e Finlândia.

O Luxemburgo vem logo a seguir, em sexto, mas a verdade é que é um dos países que não tem dados atualizados, logo, os usados no ranking são de 2019, pré-pandemia. Nos fatores avaliados, ainda que o PIB per capita seja maior no Grão-Ducado, os valores sobem nos Países Baixos quando se olha para os valores "generosidade" e "liberdade".

Custo de vida

O Luxemburgo tem o maior salário da União Europeia, é sabido. No país, o salário social mínimo não-qualificado é de 2.508,24 euros, e o salário social mínimo qualificado ronda os 3.009,88 euros. Já nos Países Baixos, o ordenado mínimo ronda os 1.934,40 euros.

A diferença é considerável, mas há que pensar em todos os fatores. Por exemplo, o custo de uma casa.

Ler mais:As diferenças entre os preços das casas no Luxemburgo e nos países vizinhos

No Luxemburgo, não se arrenda uma casa por menos de 1.388 euros, valor médio nacional, segundo o portal AtHome. Na capital, os preços podem duplicar, já que a média é de 2.179 euros por mês.

Nos Países Baixos, os valores referentes ao final de 2022 não ultrapassam os 1000 euros, em média, sendo Amesterdão uma exceção (encontram-se casas no centro que podem rondar os 1.500 euros). Em Utrech, a média de 2022 para arrendar uma casa estava nos 850 euros.

De acordo com o site Numbeo, o custo de vida nos Países Baixos ronda os 917 euros (sem o custo de uma renda) e no Luxemburgo está em torno dos 975 euros (sem o valor da renda), para uma pessoa.

Ou seja, uma só pessoa pode ter de pagar 2.365 euros por mês para viver no Luxemburgo, contra os 1.767 euros que pagaria para viver nos Países Baixos.

Assim sendo, apesar da diferença nos salários, os custos para viver no Luxemburgo também são maiores.

Taxa de desemprego

Quando se decide emigrar, a facilidade de encontrar emprego no país de acolhimento é outro dos aspetos que pesa na decisão. Por isso, também é importante olhar para a taxa de desemprego.

E, neste domínio, os Países Baixos continuam a superar o Luxemburgo. Segundo dados do Eurostat relativos a 2022, os Países Baixos registaram uma taxa de desemprego de 3,5%, enquanto a do Grão-Ducado se cifrou nos 4,6%.

Ainda assim, no ano passado, a taxa de desemprego destes dois países ficou abaixo da média da zona euro: 6,6%.