Polícia terá pressionado subordinado para falsificar relatório de incidente

Uma investigação do Le Quotidien revela mais informações sobre as alegadas agressões na esquadra da Gare.

Na noite da ING Night Marathon Luxembourg, um homem alcoolizado terá sido alvo de atos de violência policial na cela onde foi colocado provisoriamente para recuperar, na esquadra da Gare. Três agentes terão estado envolvidos nas alegadas agressões e, posteriormente, a esquadra terá tentado encobrir a origem dos ferimentos. Segundo informação obtida pelo Luxemburger Wort, um superior terá pressionado um jovem polícia, a certa altura, para falsificar o relatório do incidente. Este homem, que não terá estado envolvido no episódio de violência, denunciou o caso.

Canábis ilegal na casa de dois dos agentes acusados de violência policial

Uma nova investigação do diário Le Quotidien traz, agora, novas informações sobre procedimentos duvidosos na esquadra em causa, que aparenta ser uma zona quase sem leis. Fala-se de um "sistema de mérito" no qual os polícias mais novos começam com uma pontuação de -10 e têm de conquistar o respeito dos seus colegas através de tarefas tidas como corajosas. Só depois disso têm direito a cumprimentar os seus superiores ou a tomar um café com eles. Este sistema também foi referido por algumas fontes ao Wort.

De 30 agentes, 11 já não estão ao serviço

De acordo com o Le Quotidien, a direção regional da polícia afirmou desconhecer quaisquer métodos questionáveis dos agentes da esquadra da Gare. Na sequência das acusações da Inspeção-Geral da Polícia (IPG), vários agentes faltaram ao trabalho por doença recentemente. Na noite de 11 para 12 de agosto, a esquadra esteve mesmo fechada, alegadamente por falta de pessoal. Dos 30 agentes da esquadra, 11 já não estão ao serviço. Há quatro sob custódia policial e um está suspenso por posse de canábis.

Mais um agente detido em caso de violência policial. É o quarto

Não são conhecidos mais pormenores sobre o caso. Contudo, foram encontradas quantidades ilegais de canábis durante as buscas realizadas, na semana passada, às casas de dois agentes. O Ministério Público (MP) suspeita que um dos elementos esteja envolvido no tráfico de droga, enquanto que o outro terá obtido a canábis para consumo próprio.

Recrutamento tem sido intensificado

Numa questão parlamentar de caráter urgente, os deputados Laurent Mosar e León Gloden (CSV) referiram que a esquadra em causa não estava 100% operacional e não podia cumprir as suas funções, já que alguns polícias estavam de baixa e outros tinham saído de serviço. Questionado pelos deputados, o ministro da Segurança Interna, Henri Kox, assegurou que a capacidade de funcionamento da polícia é organizada de forma global e não depende apenas de uma unidade.

Quando uma esquadra está fechada ou a unidade correspondente está indisponível, as suas responsabilidades passam para outras unidades, o que terá acontecido, neste caso, com a esquadra central no Verlorenkost.

Falta de pessoal? Esquadra da Gare esteve fechada na noite de sábado

Desde o início do ano, o recrutamento intensificado das forças policiais também tem dado resultados e, na teoria, isto fará com que as esquadras de polícia não precisem de ajustar os seus horários com tanta frequência. Caberá, igualmente, ao futuro governo tomar decisões para consolidar as forças policiais.

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)