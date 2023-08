Polícia procura testemunhas de acidente seguido de atropelamento

O condutor de um veículo escuro envolvido no acidente seguiu viagem em direção à Rue Auguste Laval, sem prestar assistência à vítima.

A polícia grã-ducal emitiu, esta quinta-feira, um apelo a testemunhas que tenham presenciado um acidente de trânsito esta quarta-feira, por volta das 15h45, na Rue Munchen-Tesch, em Weimerskirch.

Em comunicado enviado às redações, a força de segurança revela que um homem conduzia uma scooter elétrica do Parc Laval em direção à Rue Auguste Laval, quando se desviou para evitar um obstáculo. Nesse momento, um veículo escuro ultrapassou-o.

O motociclista não conseguiu evitar a colisão com o carro e acabou por ser atropelado, ficando ligeiramente ferido.

O automobilista não parou e seguiu viagem em direção à Rue Auguste Laval. Por isso, a autoridade apela a quem tiver informações sobre o acidente para as transmitir à esquadra do Luxemburgo, através do número de telefone (+352) 244 40 1000 ou por correio eletrónico para Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu.