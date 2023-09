Polícia pede ajuda para encontrar jovem desaparecido em Esch

Jason tem 21 anos e está desaparecido desde domingo, dia 3, indicam as autoridades luxemburguesas.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

As autoridades do Luxemburgo procuram Jason Lee Chris Beidler, de 21 anos, que está desaparecido desde o passado fim de semana.

Jason foi visto pela última vez no domingo, dia 3, por volta das 16h, em Esch-sur-Alzette. À data, usava camisola vermelha, calções azuis, boné preto e laranja e ténis 'Puma'. O jovem mede 1,80 metros, é loiro e tem olhos azuis.



Qualquer informação útil sobre o desaparecimento deve ser transmitida à polícia de Esch Center através do telefone (+352) 244501000 ou do e-mail: police.ESCH@police.etat.lu.