Polícia continua buscas por duas adolescentes desaparecidas

A Polícia do Grão-Ducado apela a todos os cidadãos que permaneçam vigilantes e colaborem para encontrar as duas jovens desaparecidas este verão.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Norah Hames, de 12 anos, e Jully Braz, de 16, estão desaparecidas há vários dias, o que levou a polícia luxemburguesa a reforçar o apelo a testemunhas esta segunda-feira.

Vista pela última vez a 27 de junho em Esch-sur-Alzette, Norah Hames vestia na altura um casaco de ganga azul, um top bege de mangas curtas, calças cinzentas e ténis brancos. O desaparecimento da adolescente entrou na lista de preocupações da polícia de Dudelange, que prontamente disponibilizou o seu canal de comunicação para recolher informações sobre o seu paradeiro.

Ler mais:Norah tem 12 anos e está outra vez desaparecida

Norah Hames © Créditos: Polícia Grã-Ducal

Qualquer informação sobre o caso de Norah Hames pode ser transmitida às autoridades da esquadra de Dudelange através do telefone (+352) 244691000 e pelo endereço de e-mail: police.dudelange@police.etat.lu.

Em Capellen, o desaparecimento de Jully Seven Martins Braz, de 16 anos, vista pela última vez no dia 12 de julho, preocupa as autoridades e a comunidade local. Na nota de desaparecimento, a polícia divulga os detalhes da aparência de Jully, que tem entre 1,60 e 1,70 metros de altura, cabelos castanhos compridos e óculos. No último dia em que foi avistada, encontrava-se com um boné de cor bege.

Ler mais:Jully Martins Braz volta a desaparecer

Jully Seven Martins Braz © Créditos: Polícia Grã-Ducal

A polícia de Capellen apela a todos os cidadãos que tenham informações sobre o paradeiro de Jully Martins Braz que as comuniquem através do número (+352) 244301000 ou pelo e-mail police.capellensteinfort@police.etat.lu.