Piloto luxemburguês morre em 'test drive' na Alemanha

Duas pessoas perderam a vida na quarta-feira, 9 de agosto, no circuito de Nürburgring, na Alemanha, durante um test drive. Segundo relatos, os dois motoristas foram ejetados do carro de teste, um Porsche, e acabaram por morrer no local.

“Um veículo que participava nas corridas de teste sofreu um acidente no troço de Tiergarten”, anunciou o porta-voz de Nürburgring esta quinta-feira.

Uma das vítimas é o luxemburguês Christian Franck. O piloto de 39 anos já era um nome conhecido no automobilismo do Luxemburgo há alguns anos, somando vitórias e títulos internacionais, tanto no kart, slalom, como subidas de montanha.

Em 2015, foi eleito o automobilista do ano no Luxemburgo, vencendo o campeonato de slalom e o campeonato de circuito naquele ano.

O piloto luxemburguês deixa a mulher e um filho.

Pneu estoura a alta velocidade

Franck, que tinha uma larga experiência no circuito de Nürburgring, estava a testar pneus para a fabricante Goodyear e pilotava um Porsche no momento do acidente. Segundo informações do Luxemburger Wort, uma fração de segundo antes da tragédia, um pneu estourou e numa altura em que o veículo seguia uma velocidade superior a 200km/h.

A segunda vítima é um engenheiro de pneus alemão.

Goodyear 'profundamente afetada'

"Estamos profundamente tristes que dois funcionários da Goodyear com sede em Luxemburgo morreram num acidente de carro, numa pista de testes na Alemanha", disse a equipa de imprensa da Goodyear Germany GmbH, esta quinta-feira, acrescentando que a marca está a dar "apoio às autoridades locais na investigação".

(Artigo publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso)