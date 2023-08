Petição reivindica direito dos cães viajarem ao lado dos donos nos aviões

O objetivo da petição lançada no Luxemburgo é que os animais de companhia não tenham de viajar no porão.

E se pudesse levar o seu animal de estimação ao lado numa viagem de avião, em vez de o ter de pôr no porão? Há uma petição no Luxemburgo que está a recolher assinaturas para que as companhias áreas aceitem cães, independentemente do seu tamanho, na zona do avião reservada aos passageiros, criando a possibilidade de os donos poderem comprar um lugar para os seus cães.

O objetivo da peticionária é que as pessoas quando viajam de férias possam levar os seus animais de estimação junto de si, sem que eles tenham de passar pelo porão. Segundo dá a entender o texto da petição, a ideia é também contribuir para evitar situações de abandono ou de negligência dos animais, que muitas vezes ocorrem em época de férias.

A petição, que foi criada no final de julho, já foi assinada por 676 pessoas, mas para ser discutida no parlamento são necessárias 4.500 assinaturas.