Petição exige mais do dobro do tempo de licença de paternidade

Uma petição lançada no final de julho quer aumentar o tempo da licença de paternidade de 10 para 25 dias, ou seja, mais do dobro.

De acordo com o peticionário, Emmanuel Becker, esta mudança tem como objetivo "integrar mais o pai na vida familiar criando laços mais fortes com o filho".

Para além disso, Becker escreve que a presença do pai em casa durante mais 15 dias do que o estipulado iria "aliviar a mulher no dia a dia". "Se queremos mais igualdade entre homens e mulheres nas nossas sociedades, esta seria uma forma de avançar nesta direção", remata.

Recorde-se que a licença de maternidade no Luxemburgo são oito semanas antes do parto e 12 semanas após o nascimento. Se o nascimento for prematuro, a mãe pode gozar das oito semanas do pré-parto, no total de 20.

Até agora, a petição tem apenas 448 assinaturas, quando precisa de 4.500 para ir a debate no Parlamento.