Pediam até 14.000 euros a imigrantes para lhes dar residência portuguesa

A Polícia Judiciária (PJ), com a colaboração da Europol, deteve seis pessoas na segunda-feira, no âmbito de uma operação policial contra uma rede criminosa que promovia o acesso ilegal a autorizações de residência portuguesas para imigrantes asiáticos em situação irregular em vários países europeus.

Segundo a Europol, os suspeitos manipulavam o processo de emissão de autorizações de residência online, "inserindo moradas e profissões falsas dos migrantes em Portugal" e recorrendo a documentos falsos para comprovar os dados apresentados.

Embora decorresse sobretudo virtualmente, o pedido exigia uma entrevista pessoal. Nesse caso, o grupo alugava vários veículos em Portugal para recolher os migrantes, "que viviam em diferentes partes da UE, de um ponto de encontro, previamente acordado, em França". Estes eram então levados para Portugal para marcar presença na entrevista.

França intercetou 18 membros da rede

Depois, os suspeitos voltavam a transportá-los para França através de pequenos desfiladeiros para "evitar a deteção por parte das forças policiais", acrescenta a Europol. Então, os migrantes podiam seguir viagem para outros territórios da UE com os seus novos documentos.

De acordo com a polícia europeia, os suspeitos pediam até 10.000 euros por pessoa para realizar o processo ilegal de candidatura e cobravam entre 200 a 400 euros pelo transporte entre França e Portugal.

A operação policial encabeçada pela PJ incluiu buscas a 12 casas e seis hostels e contou com a participação de 110 agentes da PJ e 12 agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). A rede criminosa em questão é alvo de uma investigação conjunta, iniciada há um ano e meio, entre França e Portugal, e que conta com o apoio de Espanha e Alemanha e da Europol e Eurojust.

Até agora, França intercetou 18 membros desta rede enquanto tentavam atravessar a fronteira com Espanha em direção a Portugal, com 150 migrantes a bordo. Contudo, a investigação conjunta mostrou que, no último ano e meio, o grupo alugou cerca de 337 veículos.