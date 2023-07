Paulo, o motorista dos famosos no Luxemburgo

Há sete anos, Paulo Tavares teve a ideia de criar uma empresa de transporte com carros de luxo no Luxemburgo. Desde então, já conduziu celebridades como Cristiano Ronaldo, Shakira ou Nicki Minaj. Conta como é lidar com os famosos e os seus pedidos excêntricos, desde a "smartwater" ao cabo de telemóvel com três metros de comprimento. Esta é a história de como um rapaz de Vale de Cambra subiu na vida e construiu um negócio num mundo distante dos comuns mortais. Fomos à boleia com o motorista das estrelas.

Há muitos dias na vida de Paulo Tavares que guardam histórias incríveis. Mas há um que o português recorda com especial carinho. Recuámos até novembro de 2019. A seleção do Luxemburgo jogava contra Portugal no Josy Barthel, antigo estádio nacional, na fase de grupos do apuramento para o Euro 2020.

Paulo aguardava ao volante de uma carrinha Mercedes, parte da frota da VIP Limo, a sua empresa de transporte privado com carros de luxo. Entretanto, uma pessoa entrou na parte de trás do veículo e disse-lhe: “Então, como é, pá? Vamos embora?” A voz pareceu-lhe familiar. Quando olhou pelo retrovisor, viu o seu passageiro: Cristiano Ronaldo.

Jamais poderia esquecer o dia em que conheceu CR7. Naquele jogo, o capitão marcou o segundo golo na vitória da seleção portuguesa por 2-0, que confirmou o apuramento para a fase final do Europeu. “Levei-o até ao hotel. O Cristiano não tem papas na língua. O que ele é à frente das câmaras, é tal e qual em pessoa”, garantiu Paulo.

Desde então, o motorista já o transportou mais duas vezes: em março de 2021, por ocasião do jogo de qualificação para o Mundial 2022 (1-3, com um golo de Ronaldo), ainda no antigo estádio, e em março deste ano, num encontro de apuramento para o Euro 2024 (0-6, com dois golos do capitão), já no novo Stade de Luxembourg.

Paulo gostou de conhecer o jogador, por quem tem grande admiração. “Gosto do que é nosso. É alguém que nunca se esqueceu de onde veio”. Apesar de ser um dos atletas mais famosos e mais bem pagos do mundo, nunca se mostrou superior nem fez nenhum pedido extravagante, salientou o motorista.

O que mais o surpreendeu foi a “perseguição mediática” com que Cristiano lida diariamente. “Até a mim, porque conduzi a mãe e a irmã [Dolores e Elma Aveiro estiveram num evento no Luxemburgo em maio]. Recebi dezenas de mensagens de pessoas que nunca me viram. Tentavam entrar em contacto com elas, através de mim, para depois chegar até ele”.

Cristiano Ronaldo é apenas um entre vários famosos e milionários que já passaram pelos carros luxuosos de Paulo. O empresário de 45 anos até já perdeu a conta às celebridades que conduziu. “É um mundo paralelo ao dos comuns mortais. Num país como o Luxemburgo, nunca me passou pela cabeça que ia andar com Cristiano Ronaldo, Nicki Minaj, Shakira, Sting, falando dos mais conhecidos… Depois há a parte oculta em que pessoas com fortunas do top 100 da Forbes andam aqui completamente incógnitas”, revelou.

1 / 5 Paulo com Cristiano Ronaldo. © Créditos: DR

2 / 5 Ao lado de Elma e Dolores Aveiro. © Créditos: DR

3 / 5 Com Shakira. © Créditos: DR

4 / 5 Uma selfie com João Moutinho. © Créditos: DR

5 / 5 Outra selfie com Bernardo Silva. © Créditos: DR











Numa destas manhãs de verão, foi a vez do Contacto. Paulo levou-nos no seu Mercedes S400L pelas ruas da capital para nos contar a sua história. Parámos em frente à escadaria da Philharmonie, em Kirchberg. Foi lá que Paulo combinou encontrar-se com alguns dos seus motoristas. Um a um, foram chegando com os diferentes bólides da empresa: uma carrinha Mercedes V e outra V Luxury, mais um Mercedes S e outro modelo E. Todos de preto, com os vidros traseiros escurecidos.

Como se não bastassem os carros de luxo, chegou ainda uma limusina Hummer H3, a joia da coleção. A frota tem ainda outros veículos topo de gama que não vieram ao desfile, como um Mercedes-Maybach, um Jaguar XJ ou um Porsche Macan Turbo. Autênticas máquinas de quatro rodas que podem custar entre 50 mil e 150 mil euros.

O aparato era enorme. Como se algum grande evento, cheio de celebridades, estivesse ali a decorrer. As pessoas que iam passeando na rua naquele sábado de manhã paravam para tirar fotos aos carros. Paulo e mais quatro motoristas iam posando ao lado das viaturas, de fato negro e gravata, sapatos engraxados e óculos de sol, quais agentes secretos.

1 / 5 Paulo (ao centro) com os motoristas Gregory, Ricardo, Kevin e Max (da esquerda para a direita). © Créditos: António Pires

2 / 5 Parte da frota da empresa: uma carrinha Mercedes V e outra V Luxury, um Mercedes S400L e outro S, mais um modelo E (da esquerda para a direita). Atrás, uma limusina Hummer H3. © Créditos: António Pires

3 / 5 Detalhe na limusina Hummer H3. © Créditos: António Pires

4 / 5 Na empresa de Paulo, todos os detalhes contam, como o tradicional chapéu do motorista. © Créditos: António Pires

5 / 5 Ao todo, são seis condutores, quatro portugueses e dois franceses. Um deles não esteve presente. © Créditos: António Pires











“Neste trabalho, o que faz a diferença são os detalhes. Trabalhamos com clientes cujo dinheiro paga em qualquer lado. O mais pequeno detalhe conta. Seja nos carros, nos condutores, na aparência. Sou muito exigente com isso”, afirmou o empresário. Entre os seis motoristas, quatro são portugueses, dois dos quais são sobrinhos de Paulo, e dois são franceses.

Quando criou a empresa, em 2016, começou sozinho, com apenas um carro. Recorda que não foi uma decisão fácil. “Ao princípio havia aquele medo de dar o primeiro passo. Pensava: ‘Será que vai dar?’ Porque isto é um mundo completamente diferente”. Antes, Paulo tinha trabalhado como taxista e, como gostava do facto de cada dia ser diferente, decidiu criar o próprio negócio.

“Avancei de repente. O primeiro carro que comprei foi um Mercedes S63 AMG. Queria conciliar as duas coisas: poder trabalhar, mas também ter um pouco de diversão e amor pelo que estava a fazer. Então pensei: ‘Se não der, ao menos ando todo contente com o rabinho em cima do AMG a queimar gasolina’”, contou, com uma gargalhada.

O "pinguim" que servia às mesas

Paulo nasceu em 18 de fevereiro de 1978, em Vale de Cambra. Foi o penúltimo de sete irmãos, três raparigas e quatro rapazes. Aos 15 anos, decidiu emigrar para o Luxemburgo, para ir ter com o irmão, 12 anos mais velho, que era chef de cozinha num restaurante português. Um amigo disse-lhe que o levava para lá de carro. Nesse mesmo dia, quando chegou a casa, já de noite, contou à mãe que ia partir no dia seguinte. “Ela respondeu: ‘Não, não vais’. Ficou baralhada, mas eu arranquei na mesma”.

Chegou ao Grão-Ducado em maio de 1993, há 30 anos. “Era tudo novo para mim. O objetivo, tal como todos os emigrantes, era fazer dinheiro para depois voltar para Portugal e comprar um carro”.

Começou por lavar pratos no restaurante em que o irmão trabalhava, o antigo Charly's Station, em Senningerberg, na zona do aeroporto. “Diziam que era o ‘disc jokey’, porque estava sempre ali a esfregar”, brincou, com aquela pronúncia do Norte que nunca perdeu.

O primeiro salário rondava os 20 mil francos (cerca de 500 euros). Vivia num dos quartos por cima do estabelecimento, com direito a comida, dormida e roupa lavada. Quando reparou que um dos colegas, que era empregado de mesa, andava sempre “todo pipi” de camisa branca, colete preto e lacinho, decidiu que também queria passar a servir às mesas.

Um dia, chegou à beira do patrão e perguntou-lhe: “O que é que eu tenho de fazer para ir trabalhar para a sala?” O chefe respondeu: “No dia em que você chegar aqui vestido a rigor, ponho-o a trabalhar lá”. “O que ele foi dizer… À noite fui logo pedir uma camisa a um, umas calças a outro, um laço a outro, mais uns sapatos. Cheguei lá no dia seguinte de manhã, parecia um pinguim”, recordou.

Quando o patrão o viu, perguntou: “Por que é que está vestido assim? Venha na pausa da tarde que ensino-o a trabalhar”. E assim foi. Paulo trabalhava na cozinha de manhã e depois trocava de roupa e servia os clientes à tarde. “Passadas duas semanas, já estava como empregado de mesa, o pinguim número dois”, gracejou.

Trabalhou no restaurante até 1994. Nesse ano, ainda participou num concurso da Rosport para empregados de mesa. A prova consistia em fazer um percurso a pé, com um tabuleiro na mão, que transportava duas garrafas e dois copos de água cheios, à volta do bairro da Gare. “Eram três quilómetros a caminhar, mas já estávamos habituados a ser rápidos”. Com apenas 16 anos, conseguiu um terceiro lugar e até apareceu na capa do jornal.

© Créditos: António Pires

Depois disso, passou a trabalhar na noite, em discotecas e cabarés. Com 20 anos, já era gerente de um clube de cinco estrelas. Em 2002, teve de voltar a Portugal para terminar o serviço militar que tinha começado em 1996 e regressou ao Luxemburgo seis meses depois, aos 25.

Foi nessa altura que começou a trabalhar como taxista, porque lhe dava uma “certa independência” ao nível de horários e não tinha “um patrão sempre a chatear”. Mas admite que não foi fácil, porque “os táxis sempre foram muito mal vistos no Luxemburgo, por causa dos preços e não só”, refletiu.

Então, decidiu voltar a estudar. “Tinha tempo, porque trabalhava de noite e não se passava nada”. Acabou por deixar os táxis e abriu um consultório de psicoterapia e sofrologia. Escolheu essa área porque queria ajudar as pessoas, mas sentiu que isso também o afetava. “Há alguns casos que me marcaram e me deixaram mais sensível. Não queria que isso afetasse a minha vida familiar”.

Ao fim de dois anos e meio, decidiu deixar os dois consultórios que tinha. “Ir trabalhar só pela questão monetária não me interessava. Tinha de estar uma hora e meia ou duas horas com cada paciente. Fazia quatro por dia, mas chegava a casa com a cabeça toda rebentada”, confessou.

Foi em 2016, na altura com 38 anos, que começou “devagarinho” com a VIP Limo. Comprou o seu AMG, entrou em contacto com hotéis, criou o site da empresa. “Fiz tudo sozinho, ao nível de referenciamento e publicidade”. Hoje já é mais empresário do que motorista. É cada vez mais raro conduzir, mas Paulo gosta de “guardar o contacto com o trabalho e os clientes”.

A parte que mais gosta na sua profissão é o facto de não saber como vai ser o dia seguinte ou quem é a próxima pessoa que vai transportar. “Nunca há um dia parecido com o outro. Já estou habituado a este tipo de clientes, mas nunca nos cansamos de dizer que um dia transportamos o Al Pacino”, deu como exemplo.

Porém, garante Paulo, essa proximidade com as celebridades nunca fez com que mudasse a sua forma de estar. “São pessoas que têm milhões, mas para mim é tudo igual. Nunca fui e nunca serei uma pessoa materialista. Não vendo a minha alma ao diabo. Nem nunca me julguei uma estrela”.

A "água inteligente" e outros pedidos insólitos

Usufruir de um serviço da empresa de Paulo não é para qualquer carteira. O preço varia consoante o tipo de serviço, do horário e do número de carros, explica o português, garantindo que o “valor para as estrelas não é mais caro do que para as ‘pessoas normais’”.

O tempo mínimo de aluguer é de 12 horas por dia. “Há clientes que ficam quatro ou cinco dias com o carro. Já transportamos a família real da Arábia Saudita e um serviço desses pode ir até dezenas de milhares de euros. Por exemplo, o S400L pode custar 145 mil euros, porque são carros extremamente caros”. Ainda assim, o empresário assegura que o seu serviço consegue ser 40% mais barato do que um táxi em viagens longas.

Além dos carros de luxo, os clientes pagam também os motoristas, que “são de excelência”, garante Paulo. “É um serviço personalizado. Uma vez mandei um condutor para Estrasburgo para levar um anel de noivado, que tinha que lá estar a uma hora exata para o pedido de casamento. Pagaram mil e tal euros de viagem para ir lá levar um anel de diamantes. É um serviço trabalhado sob medida, tal como um alfaiate”.

No Luxemburgo, este tipo de transporte ainda está a “começar devagarinho”, observa o gerente, mas há países como os EUA, Alemanha, Itália ou Espanha em que o pessoal executivo só utiliza estes veículos.

O interior de uma carrinha Mercedes V Luxury. © Créditos: DR

Quando um cliente é transportado numa das viaturas da VIP Limo, tem direito a alguns produtos básicos, como água, jornais, pastilhas elásticas e toalhetes. Todos os carros têm também Wi-Fi incluído. “Depois podem pedir tudo o que quiserem”, afirma Paulo, notando que não há limites para os pedidos das estrelas.

“A Nicki Minaj queria ‘smartwater’. Na minha ignorância, comecei a pensar o que seria ‘smartwater’ (em tradução literal, significa ‘água inteligente’). Não nos explicaram o que era, mas nós temos de dizer sempre que sim. Fui pesquisar e vi que a Coca-Cola tinha lançado essa marca de água nos EUA. Quando liguei para a empresa no Luxemburgo, responderam-me: ‘Smart quê?’, que tinha sido exatamente a minha reação”.

Desesperado, Paulo começou a procurar em tudo o que era supermercado. “Tanto procurei que só consegui encontrar no Monoprix, que também tinha aquela água. Foram a ver e tinham lá guardado, porque ninguém levava aquilo”, contou. Afinal, ‘smartwater’ é água destilada a vapor misturada com eletrólitos, sendo promovida como “água pura”.

“São manias”, exclamou o empresário, lembrando que levou o stock todo, 17 garrafas com gás e 14 sem gás. “E depois não beberam nenhuma… Andei eu à procura para nada. Fiquei a beber ‘água inteligente’ durante uma semana e meia”, e riu-se, tal como se tivesse acabado de contar uma anedota.

Detalhes dentro da limusina Hummer H3. © Créditos: António Pires

Além da ‘smartwater’, Nicki Minaj também pediu um cabo para o telemóvel com três metros de comprimento, porque não queria conectar-se ao Bluetooth com medo que o aparelho fosse pirateado. “Azar o meu, com aquele cabo o carro não reconhecia o dispositivo. Fui de propósito à Mercedes para atualizar o programa e depois ela acabou por nem usar aquilo”.

Mas nem todas as celebridades têm pedidos excêntricos. Paulo teve boas experiências com artistas como Shakira, que “tem uma simplicidade fora do normal”, Red Hot Chilli Peppers ou Imagine Dragons, “que são espetaculares”. “Também tenho uns clientes que têm 272 hospitais no mundo, fazem 15 mil milhões de euros por ano, e são pessoas simples”, contou.

Num serviço de luxo como este, não há muito espaço para erros, confessa o empresário. “Temos muita responsabilidade, porque transportarmos pessoas que gerem milhares de empregos. Um atraso da nossa parte pode ter consequências muito graves. Os jatos privados, por exemplo, têm horários específicos para aterrar e descolar, com custos elevados se estes não forem cumpridos”.

Por isso, é uma profissão em que a reputação “é muito importante”, sobretudo numa era em que “o feedback é essencial”. Mas, até hoje, nunca houve uma situação de que Paulo se arrependesse. “O meu único arrependimento foi de não ter começado mais cedo. Devia ter começado 10 anos antes”.

Paulo com parte da frota da sua empresa. © Créditos: António Pires

E fora deste mundo paralelo dos carros de luxo e das celebridades, quem é o Paulo? Homem de família, o português vive com a mulher e os dois filhos, de 12 e dois anos, em Steinfort. Quando não está a trabalhar, gosta de ter a sua paz, de “estar descansado e sossegado” no seu jardim, a ouvir música ou a apanhar ar.

Também é apaixonado por motas. “Sou grande fã do MotoGP e do Miguel Oliveira. Costumo ir com o meu irmão ver as provas aqui perto”. Paulo gosta de ajudar os outros e todos os meses doa dinheiro para causas solidárias. “Procuramos sempre um significado para a nossa vida. O meu significado é tentar ajudar os outros. Sei que não posso ajudar o mundo inteiro, mas se pudesse fazia”.

Na altura das férias, passa sempre por Portugal, na zona de Vale de Cambra, porque tem lá casa, perto da Serra da Freita. “É uma zona muito calminha. Se calhar daqui a uns tempos passo a ir lá mais vezes”, admite, notando que o que faz cá, também consegue fazer a partir de lá. Não sabe se irá regressar definitivamente, porque tem cá os amigos, mas “o mar e a comidinha” alimentam as saudades.

Por enquanto, vai tentar conciliar os dois. “Andei a vida toda a trabalhar, portanto um dia quero aproveitar a reforma. Até lá, tenho de continuar”. Paulo gosta do que faz. Sente-se feliz ao volante dos seus carros, conduzindo as estrelas. “Agora é andar sempre para a frente”, despede-se, com o pé no acelerador.