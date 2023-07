Parlamento aprova aumento da escolaridade obrigatória para os 18 anos

Share this with email

A Câmara dos Deputados aprovou esta quinta-feira, com os votos dos partidos da maioria governamental, o projeto de lei que prevê o aumento da escolaridade obrigatória dos 16 para os 18 anos.

A medida tinha recebido luz verde do Governo em maio passado, depois do parecer favorável do Conselho de Estado e da consulta a vários agentes educativos, e passou agora também no parlamento luxemburguês.

O objetivo do alargamento da escolaridade obrigatória de 16 para 18 anos é combater o abandono escolar e reduzir o número de alunos que saem da escola sem qualquer qualificação. Mais de um terço dos estudantes que desistem da escola no Grão-Ducado têm, precisamente, entre 16 e 18 anos, uma taxa considerada "muito elevada" pelo Governo.

Anualmente, entre 500 e 600 jovens com menos de 18 anos abandonam a escola e não estudam, nem trabalham.

A medida agora aprovada na Câmara dos Deputados deverá entrar em vigor em setembro de 2026, no início do ano letivo, e aplica-se aos jovens que não tenham completado 14 anos até 1 de setembro de 2023 e que tenham "residência habitual no Grão-Ducado".