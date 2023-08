Os seus direitos se trabalha neste 15 de agosto

Opinião Há caracóis

Quando chega a época da parvoíce

É aquele momento em que parece que fomos todos institucionalizados num campo de férias para perturbados do quotidiano, em que aprendemos a ser "au pair" da parvoíce e da infantilização, tendo como música de fundo o "Wish You Were Here", tocado por um cabeludo de barba rala sob o efeito de psicotrópicos.