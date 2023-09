Os nomes luxemburgueses são um ato de resistência

Share this with email

Antes de vir para o Luxemburgo, imaginava o país bem mais francófono do que aquele que encontrei. Não me interpretem mal: é claro que o francês é uma língua importantíssima, arriscar-me-ia até a dizer que é o principal idioma de trabalho no Grão-Ducado. Para os transfronteiriços, que chegam maioritariamente de França e da Bélgica, ou para a comunidade portuguesa, cuja língua tem as mesmas origens latinas, é sem dúvida a principal ferramenta de integração. Mas, quando cheguei aqui, senti um inesperado peso germânico no discurso e na cultura dos luxemburgueses.

O preconceito era meu, devo admiti-lo, que sabia muito pouco deste território à partida. Mas depois comecei a investigar um pouco mais e percebi porque é que as coisas eram assim. Quando o Grão-Ducado se estabeleceu enquanto nação, no século XIX, o território ocupava muito mais terra onde se crescia com entoação gaulesa. Em 1839, no entanto, perdeu uma enorme parte para a Bélgica – precisamente a região que se chama hoje o Luxemburgo belga, que é maior em território do que o país independente. Com isso, desapareceu a maior parte da população que falava francês – exceto uma única aldeia, explicou-me uma vez o antigo comissário da língua luxemburguesa, Marc Barthelemy: Lasauvage. Tudo o que sobrou falava o luxemburguês, que na altura ainda não era considerado uma língua própria, antes uma derivação do alemão.

Pela proximidade e a memória das invasões napoleónicas, o sotaque gaulês continuou a fazer parte da vida, sobretudo quando o assunto era o comércio ou a lei. Mas, entre luxemburgueses, era muito mais o Lëtzebuergesch a marcar a expressão do quotidiano. E, depois de perceber isso, houve uma coisa que me intrigou. A maior parte dos meus amigos originários daqui têm apelidos que vão mais ao lado alemão da fronteira, mas são raros os que não se apresentam com nome próprio francês.

Não consegui encontrar um estudo académico que comprovasse a minha teoria, mas há vários sites de informação a concordar que os cinco apelidos mais comuns no país são Schmit, Muller, Weber, Wagner e Hoffmann – todos de origem alemã, em suma. Quando o assunto é o nome próprio, há mais variáveis entre as fontes de informação, mas no top 5 de mais de uma dezena de sites que consultei estão sempre Jean, Marc e Pierre para os homens e Anne, Sylvie e Nicole para as mulheres. Então porque é que um país onde os apelidos e a cultura estão mais impregnados de germanidade afrancesa os nomes dos filhos?

Quando as tropas nazis invadiram e anexaram o Luxemburgo em 1940, uma das primeiras medidas que tomaram foi mudar os nomes das pessoas e germanizá-los. Na procura da pureza da raça, Hitler e a sua corja determinaram que um rapaz que se chamasse René passaria a ser tratado por Reinhart, François seria agora Franz, Jeanne teria de mudar para Johanna. E isso foi de uma violência extrema: crianças ou adultos que cresceram toda a vida com uma identidade viram-na mudar de um dia para o outro. Depois do fim do conflito, foram poucos os luxemburgueses que deram aos seus filhos nomes próprios alemães. E, mesmo que muitos cidadãos falem mal o francês, insistem em usá-lo na nomenclatura. É um ato de dignidade. E é um ato de resistência.