Os direitos dos trabalhadores em caso de falência da empresa

“A ADEM assegura que os antigos assalariados estejam cobertos pela segurança social, mesmo quando existe um desfasamento temporal entre o termo do contrato de trabalho e o início do desemprego no Luxemburgo”, garante uma fonte do Ministério da Segurança Social ao Contacto.

Mesmo “quando uma empresa entra em falência, a entidade patronal é obrigada a notificar a cessação dos contratos de trabalho. Consequentemente, os trabalhadores deixam de pagar as contribuições para a segurança social através da sua anterior entidade patronal”, sublinha o gabinete de comunicação do Ministério.

Mas a ADEM assegura que estes trabalhadores estão cobertos pela Segurança Social. “É igualmente importante notar que uma pessoa que não beneficia nem do subsídio de desemprego, nem do REVIS continua a receber as prestações do seguro de doença no Luxemburgo durante um período de três meses após o termo da sua inscrição obrigatória”, esclarece o Ministério da Segurança Social.

No entanto, cada caso é também influenciado pela situação pessoal do trabalhador. Por exemplo, "é possível que uma pessoa fique co-segurada quando o seu cônjuge está obrigatoriamente inscrito na segurança social no Luxemburgo”, garante o Governo.

Quanto recebe de subsídio de desemprego

O montante do subsídio de desemprego completo ascende a 80% do salário bruto efetivamente alcançado ao longo dos 3 meses que antecederam a ocorrência do desemprego sem poder ser superior a 250% do SSM (6.117,67 euros). O montante adapta-se às variações do custo de vida.

Para o desempregado que tenha uma ou várias crianças a cargo, o valor do subsídio aumenta para 85%. Quando o desemprego ultrapassa a duração de 182 dias civis (6 meses) ao longo de um período de 12 meses, o limite é estabelecido em 200% do SSM (4.894,13 euros). Após 12 meses, o limite é estabelecido em 150% do SSM (3.670,60 euros).

A duração do subsídio de desemprego é de 6 a 12 meses, dependendo do número de meses de trabalho nos 12 meses anteriores à inscrição. A duração pode ser prorrogada (prolongada) por mais 6 meses por razões relativas à idade, invalidez (dependendo da idade e do grau de invalidez), ou por afetação medidas de emprego, respetivamente entre 9 e 12 meses para trabalhadores com mais de 50 anos de idade, em caso de afiliação na Segurança Social luxemburguesa há mais de 20 anos, não podendo, no entanto, exceder um total de 24 meses de subsídio de desemprego, esclarece a OGBL.

O departamento de construção da central sindical LCGB preparou uma brochura, em português, em que explica os passos a seguir no caso da falência de uma empresa. Em primeiro lugar, lê-se que, “antes de ser decretada a falência, o trabalhador assalariado deve apresentar-se no seu local de trabalho ou solicitar uma despensa de trabalho”.

Depois de decretada a falência, o trabalhador deve: proceder à reclamação de créditos no mais curto espaço de tempo; inscrever-se como desempregado na ADEM. Caso seja transfronteiriço, de fazer a inscrição nos serviços do país em que habita; criar o seu processo de pedido de subsídio de desemprego junto do serviço competente.

Após o envio da reclamação de créditos, o administrador de falência faz a primeira verificação de créditos. Se o administrador de falência não dispuser de fundos suficientes, o Fundo de Garantia Salarial garante o pagamento do montante reclamado. Neste caso, o montante máximo pago não pode exceder os 15 mil euros, por trabalhador.