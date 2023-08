O regresso às aulas deverá sair (ainda) mais caro

A um mês do arranque do ano letivo, começam as compras de material escolar. Mas que orçamento planear, tendo em conta a inflação?

Todos os anos, à medida que os carrinhos de compras se aproximam das prateleiras de material escolar, o mesmo medo volta: a conta do regresso às aulas pode acabar por ser mais alta do que no ano anterior.

Com efeito, o índice de preços ao consumidor aumentou 3,75% em julho de 2023 em relação a julho de 2022, segundo o Statec. No entanto, é significativamente inferior à taxa de variação de 6,76% registada entre 2021 e 2022, para o mesmo período.

Ora, o abrandamento da inflação está parcialmente relacionado com a queda dos preços da energia. Assim, o receio das famílias é de facto fundado, já que o seu orçamento para o arranque do ano letivo não escapará à inflação. Mas em que medida pagarão mais e em que itens?

Cadernos, canetas, marcadores, mochilas, roupas... Muitos artigos precisam de ser renovados para o novo ano letivo. Todavia, não existe nenhum estudo anual no Luxemburgo que trate especificamente dos preços de cada um destes materiais escolares. Até porque as listas de regresso às aulas variam consoante o nível escolar, o estabelecimento de ensino e as necessidades de cada família.

Contudo, a monitorização mensal de preços ao consumidor, realizada pelo Statec, inclui várias categorias relevantes. Em particular, observamos aumentos de 4,2% no vestuário infantil e de 3,5% em papelaria. O mais impressionante é o aumento de quase 11% no índice de preços das calculadoras.

Mas, o que significa isto, concretamente, em euros, no seu talão de compras? Fizemos o teste em loja, com base na comparação que fizemos no ano passado, na mesma altura, dos preços do material escolar no Grão-Ducado e do outro lado das fronteiras belga e francesa.

A escolha dos editores centrou-se assim em dez produtos necessários para um aluno de oito anos (ciclo 3 no Luxemburgo, CE2 em França e 3.º primário na Bélgica). Trata-se de produtos idênticos, identificados na mesma marca presente junto à fronteira, nos três países. Voltamos, portanto, a este supermercado para ver o preço desses mesmos produtos, com um ano de diferença. Nas prateleiras, conseguimos encontrar 12 deles, cujos preços pode conferir na tabela abaixo.

Na nossa cesta de produtos, apenas a ardósia e o sublinhador ficaram mais baratos em relação a agosto de 2022. O preço das capas estagnou. Foram ainda registados aumentos de entre dez cêntimos para as borrachas e mais de quatro euros para uma caneta azul apagável.

O custo total destes dez itens para uma criança no ensino básico ascenderia assim a quase 41 euros, contra cerca de 33 euros há um ano. No Luxemburgo, o nosso cabaz é assim acrescido de 8 euros. Note-se que a tabela não tem em conta nenhuma promoção. De facto, a caneta azul Pilot, por exemplo, estava em promoção a 6,99 euros quando fizemos este levantamento no início de agosto.

Além disso, é necessário acrescentar a este orçamento de cerca de 40 euros, a eventual compra de uma mochila, um estojo ou um caderno de linhas, que, dependendo dos modelos e marcas, podem aumentar significativamente a conta. E, para o regresso ao ensino secundário, há ainda uma série de cadernos e capas de exercícios específicas para cada disciplina, uma calculadora ou mesmo material de geometria.

Passar a fronteira para economizar?

Do outro lado das fronteiras, os preços franceses parecem manter-se mais vantajosos do que os do Luxemburgo, com um cabaz total a rondar os 28 euros. Já na Bélgica, a conta é semelhante à do Grão-Ducado, com um orçamento a rondar os 40 euros. Mas ir às compras num destes dois países não permitirá escapar à inflação. Do lado da Lorena, o cabaz total aumentou 4,13 euros, enquanto na província belga do Luxemburgo subiu 5,78 euros.

Recorde-se, no entanto, que existem apoios para atenuar o impacto do início do ano letivo no orçamento familiar, nos três países. No Luxemburgo, o subsídio é fixado em 115 euros por criança a partir dos 6 anos e 235 euros a partir dos 12 anos. Aconselha-se aos trabalhadores transfronteiriços que se informem, pois também podem receber a totalidade ou parte desta ajuda, dependendo do que já recebem no seu país de residência.

Do lado francês, o subsídio é pago de acordo com as condições de rendimento para crianças dos 6 aos 18 anos. O valor varia entre 398,09 e 434,60 euros, dependendo da idade da criança. Finalmente, na Bélgica, o subsídio de regresso às aulas varia em função de diferentes critérios e da idade da criança, fixando-se entre 23,43 e 137,29 euros.

Outra grande vantagem para os estudantes luxemburgueses é que as cantinas e as atividades extracurriculares nas 'maisons relais' são gratuitas desde o ano letivo passado. Um segundo grande empurrão para as famílias, após a introdução de manuais escolares gratuitos desde 2018-2019.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)