O que muda em setembro no Luxemburgo, Bélgica e França

Prevenção

Estes são os sintomas dos cancros de sangue. Esteja atento

Na sexta-feira é lançada, em Portugal, a campanha ‘Invisível até ser demasiado visível’, que pretende alertar a sociedade para a importância do diagnóstico precoce dos cancros do sangue, cuja incidência está a aumentar. Saiba quais são as queixas a que deve estar atento.