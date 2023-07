O lusodescendente que repara computadores de graça no Luxemburgo

Tem fama de ser o melhor profissional do país no seu ramo e não cobra nada pelo serviço prestado. Eis a história deste autodidata que já reparou mais de 100 mil computadores de residentes de todo o Luxemburgo e cuja solidariedade “herdou” dos pais portugueses.

Patrick Villar Meneses abre os braços e consegue tocar em cada parede lateral da sua oficina em Mamer, onde constrói e conserta computadores, mas a sua solidariedade extravasa o pequeníssimo espaço e chega a todo o mundo. O lusodescendente, de 29 anos, já é famoso no Luxemburgo por quebrar a eterna lei comercial de serviço prestado-pagamento efetuado. Este profissional resolve os problemas dos computadores de quem precisa, mas tudo gratuitamente, sem cobrar um cêntimo. E os clientes não param de chegar, de todos os cantos do Grão-Ducado e de outros países e continentes, seja à janela do seu atelier no rés do chão, seja via online.

A fama não cresce só do excelente serviço prestado de forma gratuita, surge também da empatia que cria com o cliente e do jeito e paciência que tem em explicar o problema e como se chega à solução. “Hoje liguei o computador e ele não funciona. Ontem funcionava. Então, qualquer pessoa ontem estava bem e no dia seguinte pode acordar doente, ou um carro avariar de um dia para o outro. É a mesma coisa. É o que eu sempre digo”, começa a contar Patrick, de pé, parecendo um gigante no seu atelier. De frente para a janela aberta tem um grande ecrã onde apresenta o problema ao cliente que o observa da rua, e vai explicando o que se passa com o computador avariado e como o problema vai ser resolvido. Se for coisa simples, a reparação é feita imediatamente e o aparelho entregue na hora.

O sorriso e entusiasmo com que este geek fala da sua profissão e satisfação em ajudar “quem mais precisa” nem precisava ser expresso em palavras, tão evidente que está no seu rosto e gestos. Há 12 anos que decidiu lançar-se nesta ajuda profissional, “não como um negócio, mas como um hobby”, criando oficialmente o site “IHelef” (eu ajudo, em luxemburguês e com um erro ortográfico, mas já lá vamos), onde refere que as reparações são gratuitas. “Apenas cobro pelas peças novas quando o computador precisa, caso contrário faço tudo de graça”, explica. A razão? “Gosto de ajudar e, se as pessoas têm dificuldades económicas, eu posso resolver rapidamente os problemas informáticos delas, em vez de levarem os computadores às lojas, onde ficam dias sem eles e ainda têm de pagar pelo arranjo”.

Diariamente, Patrick tem em média três clientes que o procuram no atelier, contas feitas por baixo, e sem incluir quem quer ajuda por telefone, mensagem ou pelas redes sociais. Na manhã da nossa reportagem, já tinha atendido os três clientes, dois no atelier e um por telefone. “Há dias em que tenho 10 pessoas e trabalho de manhã à noite. Chego a estar até às duas da manhã a trabalhar, mas como faço por paixão, não me importo”.

Patrick Villar Meneses © Créditos: Christophe Olinger

Quando os problemas podem ser resolvidos há distância, não há necessidade de as pessoas se deslocaram ao atelier. “Por tele- fone, ou mensagem, vou dando todas as indicações. Caso seja necessário, tenho um programa que pode ser facilmente instalado no computador da pessoa e eu próprio resolvo o problema, podendo eu estar em pijama na minha casa e a pessoa confortável na dela”. Nada mais prático.

Ajuda a mais de 100 mil pessoas

“Se contarmos os últimos 10 anos e apenas quem me procura no atelier, eu já ajudei mais de 100 mil pessoas”, contabiliza o lusodescendente orgulhoso, realçando que já resolveu problemas de residentes em Portugal, França, de um país africano e até da Colômbia. “Cada vez mais há pessoas fora do Luxemburgo a chegar à minha página e a contactar-me”.

No Luxemburgo, também há muitos portugueses a procurarem os seus serviços. No atelier sobressai uma grande bandeira portuguesa que, curiosamente, todos quantos ali vão consideram normal que ali esteja. “Nunca ninguém me perguntou a razão porque ali a tenho – sinceramente, está ali a tapar uns livros -, mas quero também colocar outras, relacionadas com os outros idiomas que falo, luxemburguês, alemão, francês e inglês, para que as pessoas se possam expressar na língua onde estão mais confortáveis”.

Embora o serviço seja gratuito, raro é o cliente que se despede de Patrick com um simples obrigado. “Insistem em perguntar quanto é, e eu digo ‘não é nada’. Então, acabam por dar o que entendem, seja em dinheiro ou em presentes. O presente mais comum é ser uma caixa de bombons Merci”, diz Patrick, que interrompe o relato com uma gargalhada. “Numa semana, sou capaz de receber várias caixas Merci. As pessoas são simpáticas, mas confesso que é muito Merci”. Outro cliente já lhe ofereceu uma garrafa de vinho, que o lusodescendente gentilmente aceitou, embora não beba. E outro, levou-lhe uma fatia de bolo do seu aniversário.

O que Patrick adora mesmo receber são peças de computador usadas, tendo já mesmo sido presenteado com computadores avariados. “Desmonto-os para aproveitar todas as peças que serão precisas para consertos”, revela com o entusiasmo do relato a subir de tom. Esta é a sua grande paixão: montar um computador do zero. “Já construí mais de 1.300 computadores e todos são personalizados, desde a caixa ao interior, ao software instalado, é tudo como a pessoa quer. Houve quem já me pedisse uma caixa cor de rosa e eu encontrei”. Os clientes explicam qual a necessidade e Patrick dá os seus conselhos e apresenta a lista de hipóteses e preços das peças. A montagem e a instalação são mais uma vez gratuitas, apenas as peças têm de ser pagas.

“O computador montado por mim acaba sempre por ser mais barato do que numa loja e a pessoa tem o computador como realmente quer, é mesmo personalizado”. A grande maioria dos clientes são jogadores online. Entre todos os computadores, houve uns quantos portáteis montados por ele, mas poucos, porque ainda há poucas peças independentes que o permitam fazer.

Patrick Villar Meneses © Créditos: Christophe Olinger

Patrick tem já dois modelos próprios. “Um computador que construí num aquário. Comprei o aquário e coloquei lá dentro o interior num óleo, mas de fora parece água”. Batizou-o de computador mil e fê-lo só para ele, não está à venda. Recentemente, criou outro modelo, este normal e em parceria com uma fábrica, onde a “torre” se distingue das outras por ser de “abertura fácil para limpar o interior e ser mais pequena”. “Num clique abrimos um dos lados da torre, em vez de termos de desaparafusar. Normalmente as pessoas têm medo de abrir e estragar alguma coisa. Assim é bem mais fácil”, realça explicando que foi criado a partir da análise de tantos computadores que já montou. Este sim, será para ser comercializado e terá um custo mais reduzido do que os normais.

Quem é o melhor técnico de computadores do Luxemburgo? Patrick Villar Meneses, assim o consideram os clientes nas críticas que deixam no seu site, onde as cinco estrelas brilham orgulhosamente. “Salva vidas”, “excelente”, “recomendo vivamente”, “supersimpático”, “muito competente”, “sabe explicar tudo”, e por aí fora entre as mais de 500 avaliações. “Não gosto de me gabar, mas dizem nas críticas que sou o n.º 1 do Luxemburgo e isso deixa-me muito orgulhoso”, admite o lusodescendente com um sorriso rasgado. Aliás, o sorriso está sempre presente no rosto de Patrick, que rapidamente se deixa conhecer como uma pessoa bem-disposta e com muito bom humor.

Solidariedade à portuguesa

Patrick já nasceu no Luxemburgo, sendo filho de pais portugueses. A paciência infinita para resolver problemas informáticos e construir computadores são uma herança materna. “A minha mãe tem muita paciência, já o meu pai é mais direto e empenhado em realizar as tarefas mais rapidamente”. A solidariedade vem dos dois. “O gosto em ajudar o próximo está ligado ao meu sangue português”, vinca enquanto vai mostrando as caixas e gavetas repletas de pequenas peças soltas de computadores que para ele são o seu tesouro. “O lado bom deste pequeno atelier é que tenho tudo à mão, mas às vezes tenho saudades do meu antigo quarto no segundo andar, bem mais espaçoso”.

A decisão de se mudar para este espaço, a antiga despensa da casa familiar, foi motivada pela pandemia e pela cirurgia para recarregar o aparelho que tem no coração, que a cada oito anos tem de realizar. A antiga oficina ficava no seu quarto, mais espaçoso, no segundo andar da casa dos seus pais, onde reside. No segundo ano da pandemia, e por causa da imposição da distância, decidiu então passar para a antiga despensa no rés do chão, por ter a janela para a rua, onde podia atender as pessoas sem necessidade de entrarem em casa. Uma necessidade maior devido à cirurgia que realizou nesse ano, que o obrigava a cumprir rigorosamente as distâncias por causa da covid-19.

Aos 10 anos, devido a um problema cardíaco grave que poderia levar à sua morte súbita, Patrick teve de colocar um desfibrilhador cardíaco subcutâneo. A doença obrigou-o a ficar mais parado, a doença obriga-o a “certas limitações”, e ainda hoje tem de ter cuidado com os novos gadgets, verificar se interferem com o aparelho que tem no coração. Ao mesmo tempo, crescia nele um enorme fascínio, quer pelo minúsculo mecanismo que tinha dentro de si, quer por outros engenhos eletrónicos que adorava desmontar, estudar as ligações e tentar voltar a construir com sucesso, sem sobrarem peças. Uma paciência aguçada por outra paixão: a do lego. Uma habilidade que aperfeiçoou e continua, pois “a tecnologia está sempre a mudar”. E continua a gostar de legos, que agora substitui pelos produtos da famosa marca sueca. “Adoro montar as coisas do Ikea”.

Um autodidata de sucesso

“Sou um autodidata das tecnologias de informação [N.R. TI] e percebi que tinha talento. Aos 13 anos, já ajudava os meus colegas e até professores na escola a instalar programas no telemóvel e resolver problemas de computadores. Já gostava de ajudar e criei a minha página online “IHelef”, eu ajudo, mas a palavra contém um erro gramatical pois escreve-se com dois l (Ihellef)”, conta a rir. A verdade é que mesmo escrita de forma errada, a mensagem foi passando e cada vez mais gente foi procurando os seus serviços e, já naquela época, Patrick não cobrava nada pela ajuda. Os clientes ficavam satisfeitos e Patrick colecionava mais amigos e aperfeiçoava as suas técnicas.

Depois de terminar o liceu, o lusodescendente quis ingressar num curso da sua paixão, mas não teve sorte. “Todos os cursos eram lecionados em francês e eu domino cinco idiomas, mas o francês é o mais fraco. Como é possível todos os cursos serem em francês, se o luxemburguês e o alemão são também as línguas oficiais do país e o inglês o idioma mais comum das TI? Não faz sentido”, diz desiludido. As menos boas competências a francês limitavam também as avaliações a matemática, disciplina essencial nos cursos pretendidos. “Ainda tentei fazer estágios e enviei vários pedidos de entrevista para empresas. O meu currículo por si só não era forte. Queria uma oportunidade de demonstrar as minhas capacidades práticas, mas ninguém me chamou”.

Tal como nos desafios que os aparelhos avariados lhe colocam, Patrick nunca desiste até encontrar o problema e a solução. No seu futuro pessoal, o problema estava identificado, o Luxemburgo não oferecia alternativas para a sua formação académica. A solução? “Decidi continuar autodidata e oferecer os meus préstimos a quem precisa, fazendo-o como um hobby”.

Entusiasmado na narrativa do seu percurso, os olhos de Patrick brilham ainda mais quando fala na data em que criou o seu site oficial, um prenúncio de sucesso. “Criei-o no dia 11/11/2011, um dia que se revelou perfeito, uma coincidência feliz”. Doze anos depois continua a sua carreira solidária bem-sucedida, que o leva a ser convidado para eventos da área, e sempre sem cobrar pelos seus serviços.

Além do atelier em Mamer, na casa dos seus pais, o lusodescendente tem já também um espaço em Mersch, na casa da namorada de longa data. Mais uma vez, foi a pandemia que originou a ocasião. “Por causa da covid-19 acabei por passar lá um mês com a minha namorada e aproveitei para ajudar as pessoas daquela região e as que moravam mais perto. Assim escusavam de ir até Mamer. Criei lá também um atelier que ainda mantenho e que, por enquanto, só tem as coisas básicas, mas é prático, pois encurta as distâncias”.

Atualmente, Patrick está a passar lá cada vez mais tempo e o atelier vai ficando mais composto, mas o de Mamer irá continuar a funcionar também. Patrick Villar Meneses revela ser um homem feliz, apaixonado pelo que faz e por ajudar o próximo. Mas nem era preciso dizê-lo. Basta escutá-lo. O seu entusiasmo é cativante.