“Deixa lá. Há incêndios que desgraçam um homem para sempre, mas há outros que salvam”, diz um personagem de “O Fogo e as Cinzas” para outro, tentando em vão consolá-lo. Os contos de Manuel da Fonseca passam-se no deprimido Alentejo dos anos 50, onde a pouca água que existe é toda para os campos dos latifundiários; quando um casinhoto de um pobre trabalhador na lavoura arde, azar. Ele que emigre a salto se quiser.

Mas em vez do Alentejo profundo em 1952, a história poderia adaptar-se ao Havai em 2023. Há duas semanas, o inferno desceu ali sobre a paradisíaca ilha de Maui, lugar visitado por tantos turistas e sonhado por muitos mais. A macabra contagem dos mortos não pára de subir, cifrando-se neste momento em 114 – mas outras 1300 pessoas estão desaparecidas nos escombros da cidade histórica de Lahaina.

Lahaina, onde poucas horas antes dos fogos que apagaram a cidade do mapa a empresa responsável pelo fornecimento de água a parte da ilha, notando uma combinação perigosa de vento forte e terrenos ressequidos (a ilha está em seca severa há anos), enviou um pedido urgente às autoridades públicas: permissão para encher o seu reservatório privado para que os bombeiros o pudessem utilizar, se necessário.

A resposta nunca chegou, porque os funcionários estavam mais preocupados em assegurar que um grande latifundiário, obviamente bem relacionado, pudesse usar essa água para as suas plantações. Nesse ínterim, um pequeno incêndio que parecia contido reacendeu-se e destruiu tudo no seu caminho: cidade, pessoas, floresta e plantações.

A catastrófica história não é a excepção, é a regra. A água é o recurso mais precioso da ilha de Maui, e não chega para todos. Se está a ler isto e a pensar que quem fica a seco são as comunidades indígenas, e os sistemas de prevenção e combate aos incêndios, acertou em cheio, claro.

Mas em Maui em 2023 – como no Algarve ou no próprio Alentejo, aliás – os campos de golfe brilham em verde-esmeralda, os hotéis enchem as suas piscinas infinitas e empresas de intermediários armazenam água para a vender mais tarde às mansões mais opulentas da ilha. Os casinhotos dos indígenas são menos importantes. E se um dia correr mal, como acaba de correr, e não houver água nas mangueiras para deter os incêndios... azar. Haverá sempre alguma outra terra para onde se emigrar a salto, talvez só com a roupa chamuscada no corpo.

Os incêndios devastadores representam uma excelente oportunidade para os abutres do “capitalismo do desastre”

A ironia é que a catástrofe nem sequer vai incentivar melhorias futuras. Pelo contrário, representa uma excelente oportunidade para os abutres do “capitalismo do desastre” organizarem um ataque-relâmpago aos direitos públicos e se apoderarem ainda mais desses recursos vitais: água e terra. Não por acaso, os agentes imobiliários só demoraram poucos dias até começarem a tentar convencer pessoas que tinham perdido tudo a venderem o seu terreno queimado, em vez de esperarem por compensações.

Os incêndios no Havai são do outro lado do mundo, e ao mesmo tempo são aqui ao lado. Estão a acontecer neste preciso momento em Tenerife, aconteceram há poucos dias em Portugal, em Itália, nas ilhas gregas. O planeta está a arder, e nós continuamos a ser estúpidos, casmurros e gananciosos. Daqui a nada, já não há nenhum sítio para onde escapar.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)