O emigrante português que se tornou famoso por ajudar Trump a escapar à justiça

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

De repente, a vida de Carlos de Oliveira, 56 anos, um desconhecido emigrante português radicado há mais de 30 anos nos EUA, saltou para as primeiras páginas dos jornais norte-americanos por estar acusado de destruir provas incriminatórias contra Donald Trump no caso dos documentos confidenciais da Casa Branca que o ex-presidente levou ilegalmente para a sua mansão na Flórida.

O português que é o administrador da propriedade Mar-a-Lago, de Donald Trump na Flórida, foi ouvido esta segunda-feira por um juiz de Miami, por ser um dos dois homens de confiança de Trump envolvidos neste processo judicial, pelo qual o ex-presidente também está a ser julgado.

No final da audiência, Carlos de Oliveira foi libertado sob fiança de 100 mil dólares (cerca de 91 mil euros), e vai ter de regressar a tribunal para a semana.

O emigrante português Carlos de Oliveira cercado pelos repórteres fotográficos. © Créditos: AFP

Empregado de Trump há 20 anos

Desde há 20 anos que este emigrante trabalha no famoso resort de Donald Trump, tendo começado como simples empregado até se tornar administrador da propriedade, em 2022.

Já nesta função, o português terá então tentado ocultar provas importantes de que o seu patrão levou documentos secretos da Casa Branca para a mansão na Flórida.

A principal acusação contra Carlos de Oliveira é a de ter mandado apagar imagens incriminatórias do circuito de vigilância de Mar-a-Lago onde se veriam cerca de 30 caixas de documentos classificados tirados da Casa Branca a serem mudadas de local.

Após os investigadores do FBI terem pedido o acesso a essas imagens no decorrer do processo, Donald Trump terá ordenado ao seu administrador para as mandar destruir.

Ocultar provas e mentir ao FBI

“O chefe quer o servidor apagado”, terá “insistido” o português a um técnico informático da videovigilância. Antes desta ordem, o gestor português terá ainda auxiliado outro homem de confiança do seu patrão a mudar as caixas comprometedoras para a cave.

Há ainda outra acusação: a de que Carlos Oliveira terá prestado falsas declarações ao FBI, neste processo.

Ler mais:Trump acusado de tentar impedir acesso às imagens de videovigilância da sua mansão

Quando questionado pelos investigadores sobre se tinha ajudado a transportar ou a esvaziar caixas de documentos em Mar-a-Lago, Carlos de Oliveira negou tudo. "Nunca vi nada", disse.

Homem de confiança secreto

À entrada e saída do tribunal os repórteres de imagem concentraram a sua atenção neste português até então desconhecido, e que agora se vê envolvido num alegado crime de ocultação de provas.

Numa reportagem da CNN o português é descrito como um homem reservado, o oposto do outro acusado neste caso dos documentos secretos, Walt Nauta, o ex-assessor da Casa Branca, durante a presidência de Trump, esse sim, um homem de confiança próximo do magnata bem conhecido de todos.

Ler mais:Julgamento de Trump começa em maio de 2024

Aliás, mesmo os amigos e conhecidos do ex-presidente que o costumam visitar e frequentar Mar-a-Lago declararam à CNN nunca ter visto antes Carlos de Oliveira, nem sequer conhecer o seu nome.