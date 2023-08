O beijo da violência

Share this with email

O quadro “O Beijo”, de Gustav Klimt, estabeleceu-se na cultura popular como expoente máximo do romantismo. Na ubíqua imagem (cortada, alterada e impressa em posters, t-shirts, canecas, cadernos, sacos de pano, guarda-chuvas e etc etc.) um homem segura a cabeça de uma mulher, beijando-a, dois amantes em roupas douradas e pose de abandono, absortos no deleite provocado pelo amor.

Mas um olhar mais profundo para o quadro revela uma descoberta inquietante. A mulher do quadro tem os olhos fechados e uma expressão inerte, resignada. A sua cabeça, envolta pelas mãos do homem, aparece a um ângulo impossível em relação ao corpo, como se o pescoço estivesse prestes a partir. O seu corpo parece hirto, sem reacção. A mão direita parece ter perdido toda a força e os dedos dos pés estão contorcidos de forma horrenda.

Poderá “O Beijo” representar, afinal, um crime sexual? Consensual, pelo menos, não parece ser.

O famigerado beijo que Luis Rubiales plantou nos lábios de Jenni Hermoso também nunca pareceu consensual, mas para esclarecê-lo basta perguntar à agredida. E a jogadora de futebol espanhola, acabada de sagrar-se campeã do mundo, deixou muito claro que nunca deu o seu consentimento para tal acto. Tradução: o mais importante jogo da história do futebol feminino terminou com um acto de violência sexual do patrão da federação sobre uma das suas federadas.

Correndo o risco de induzir o vómito, analisemos por um breve momento alguns dos comportamentos do personagem Rubiales logo após a selecção espanhola se ter sagrado campeã do mundo de futebol:

- No camarote VIP, ao lado da rainha de Espanha e da sua filha adolescente, agarrou os seus genitais e gritou “olé grandes tomates!”

- desceu ao relvado e levou uma jogadora (Athenea del Castillo) em cima dos ombros como se fosse um saco de batatas

- abraçou pegajosamente todas as jogadoras, beijando Jenny Hermoso

- apercebendo-se da tremenda bronca que tinha armado, tentou convencer Jenny a gravar uma desculpa em vídeo durante o voo de regresso; e perante a sua recusa, divulgou para os media umas declarações totalmente inventadas da jogadora, que eram elogiosas para o “presi” (ele próprio)

- organizou uma conferência de historicamente imprensa ridícula onde se apresentou alternadamente como a grande vítima do “falso feminismo” e o grande herói da conquista do título, juntamente com o controverso seleccionador feminino e o apparatchik seleccionador masculino (todos homens e machões).

Resultados até ao momento: a recusa de 81 das melhores jogadoras espanholas em voltar a representar a selecção; a demissão da equipa técnica campeã do mundo (excepto o seleccionador); a suspensão de Rubiales pela FIFA; a investigação sobre “abuso sexual” pelo Ministério Público de Espanha; as declarações devastadoras da ministra da Igualdade sobre “machismo estrutural”; a destruição da imagem positiva e progressista que o futebol, e a própria sociedade espanhola, gostam de tentar passar.

A conquista extraordinária de umas mulheres ficou relegada para o banco de trás, manchada por homens medíocres

E também, mais uma vez, a conquista extraordinária de umas mulheres - desfalcadas, menosprezadas, relegadas - ficou relegada para o banco de trás, esquecida, manchada pela masculinidade tóxica de homens medíocres.

O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, é um troglodita narcissista. Os seus apaniguados e lambe-botas dentro da organização, os mesmos que o aplaudiram na sexta-feira enquanto ele gritava “não me demito!”, também o são. Os guerreiros-machos de teclado que enchem as caixas de comentários internetianos proclamando este mentiroso abusador como o seu novo guru também o são. E eu, como homem farto de machismo, digo que estes tipos não nos representam. Estamos em 2023, e felizmente eles já não pertencem aos cargos de poder: pertencem sim ao caixote de lixo da História.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)