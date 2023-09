O beijo da morte

O sentimento de impunidade tem destas coisas. Se calhar, Luis Rubiales, que já não é nem deixa de ser presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, de forma totalmente involuntária, no seu jeito macho de ser, fez mais pela igualdade de género do que ele alguma vez imaginou nos mais sórdidos pesadelos. A bola de neve já o atropelou e, pelos vistos, só ele não sabe. Aquele inusitado beijo na consagração das campeãs do mundo de futebol passou de escândalo a causa, a acontecimento político. De todas as formas, em todos os meridianos, social. É o assunto do momento. Tão antigo quanto o homem. As mulheres que o digam.

O beijo de Rubiales podia ser investigado como crime na Austrália. No entanto, dependia da apresentação de queixa na polícia de Nova Gales do Sul. O que não aconteceu. © Créditos: FRANCK FIFE / AFP

Estádio Olímpico de Sidney, Austrália, 20 de Agosto, final do Campeonato Mundial de Futebol feminino. A selecção espanhola fazia história, vencendo outra equipa estreante na final, a Inglaterra, campeã europeia em título. Um golo bastou para Espanha se sagrar campeã mundial, contrariando o super-favoritismo das selecções norte-americana e dos Países Baixos, que defendiam os títulos de campeã e vice-campeã mundial.

“La Roja”, como é conhecida a selecção espanhola, espantou o mundo do futebol, tornando-se na terceira selecção europeia a conquistar o título mundial, a par da Alemanha e da Noruega, e a segunda a conquistar títulos mundiais no futebol masculino e feminino, feito até então só alcançado pela Alemanha, fazendo jus à velha epístola do esférico: “o futebol são onze contra onze e, no final, ganha a Alemanha”. No futebol feminino, não era bem assim. Os últimos anos foram de hegemonia norte-americana, o que só engrandecia o feito da selecção espanhola, que começou este mundial na Austrália sem centelha de favoritismo, por chegar depauperada e já envolta em polémica. Parece sina.

O futebol é um mundo à parte. O futebol feminino é uma parte à parte desse mundo, sem condições iguais, oportunidades iguais, salários infinitamente desiguais, em muitos casos ainda entre o amadorismo e o semi-profissionalismo. As super-estrelas do futebol feminino não andam para aí de jacto privado, não fazem as capas das revistas sempre que coçam o nariz ou que compram mais uma casa ou um carro de luxo para a colecção, as suas transferências não movimentam milhões nem enchem aeroportos e estádios, não geram negócios multimilionários nem motivam os super-agentes da agiotagem moderna. Talvez pela conjugação desses factores, a diferença horária, o calor, o feito da selecção espanhola também não fez com que as multidões saíssem à rua. Isso, só um beijo fez.

Entre o futebol masculino e o feminino, como em tantos outros desportos, como em tantas outras áreas de actividade, há um mundo “homem” prevalecente que, bem lá no fundo das teorias da paridade, é situacionista até à medula do preconceito. Será um género de medo? Um medo de género? Ou apenas aquele conforto subliminar, que não é geracional, mas ancestral, que se aninha por entre as camadas da discriminação? Ainda não faz muito tempo que se tornou demodé dizer à boca cheia que o futebol não é para elas. É quase como considerar que a igualdade de género é matéria progressista. Hoje em dia, até o mais “natural”, o mais empedernido dos machistas sabe que pela boca pode morrer o peixe. Foi exactamente o que aconteceu com o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), señor Luis Rubiales, que nesse dia não representou Espanha, mas a enraizadíssima instituição do macho latino, autenticado pelo perfume inebriante da vitória, patchouli dos inimputáveis.

Rubiales e Jenni Hermoso já deram as suas versões para aquele beijo que, tudo indica, ditará a queda do presidente da RFEF. © Créditos: John Cowpland/Rfef/AP/EUROPA PRE

Na cerimónia de consagração das novas campeãs do mundo, que fazia mais pela igualdade de género do que mil palavras vãs, eis que este homem arrebatou o protagonismo às legítimas protagonistas, agredindo uma jogadora com um inusitado beijo na boca com a configuração de crime sexual, instantaneamente viral e com milhões e milhões de testemunhas oculares.

O que dizer de Luis Manuel Rubiales – de apelido Béjar, ainda por cima -, que já não tenha sido dito nestes últimos dias? Que é um energúmeno? Um troglodita? Confere, tudo indica. Um protótipo de macho-alfa com a etiqueta de um neandertal? Check. Alguém que usa os poderes que lhe foram conferidos para proveito próprio? Já não restam muitas dúvidas. Alguém que se acha impune? Não será o primeiro, nem o último, mais ainda no planeta futebol. Se em público se comporta assim, como será em privado? Se na vitória tem este comportamento, como será nas derrotas? As respostas vão chegando a conta-gotas, até de onde menos se espera. Que não tem maneiras? Perguntem à rainha consorte de Espanha. Se é virgem em escândalos? Nem por sombras. Se é um agressor sexual? Só a Justiça dirá.

Os antecedentes

Os acasos fazem as heroínas. O lote de jogadoras que se apresentou na Austrália para representar a selecção espanhola no Campeonato Mundial de Futebol não era exactamente uma plêiade de primeiras escolhas. Jorge Vilda, o seleccionador espanhol, estava por um fio. Esse fio, era Luis Rubiales, todo-poderoso presidente da RFEF, que o segurava, mantendo o treinador contra tudo e, sobretudo, contra todas. O ambiente que antecedeu o Mundial australiano no seio da selecção feminina espanhola era de cortar à faca.

Na torrente de “memes”, nem o beijo do príncipe à Branca de Neve escapou. © Créditos: DR

A questão não era de somenos, nem sequer uma daquelas querelas que se gerem no balneário, como se diz em futebolês. Em Setembro de 2022, ainda na fase de qualificação para o Mundial, 15 jogadoras habituais da selecção espanhola renunciaram à selecção enquanto Jorge Vilda permanecesse no cargo de seleccionador, culminando um longo período de convulsão em estado de banho Maria, que se foi tornando cada vez mais evidente, ao bálsamo de vitórias. Antes da renúncia, até estas já eram comemoradas à parte: jogadoras para um lado, equipa técnica para o outro. Nem com as vitórias, sal do futebol, era possível disfarçar um generalizado mal-estar entre quem joga e quem dirige.

Em Espanha corriam rumores que nem tudo tinha a ver com as divergências de carácter técnico e táctico, apesar de terem sido estas as justificações para uma tomada de posição deste calibre. As jogadoras contestavam as metodologias do treinador e a gestão do grupo, afirmando que estas causavam inúmeros problemas, inclusive de “saúde mental sobre a equipa”. Se fosse na selecção masculina, com tantos multimilionários com tanto poder e tanto mediatismo, há que reconhecer, teria sido um escândalo planetário e só um super-seleccionador teria resistido a tal avalanche. Duvida-se até que Rubiales tivesse comprado uma guerra desta dimensão, temendo pelo seu cargo, ao qual estava agarrado como uma lapa, como entretanto provou à saciedade.

Claudio Caniggia e Diego Maradona (dérbi de Buenos Aires) © Créditos: DR

O protesto das jogadoras visava directamente o seleccionador mas, por inerência, estendia-se à RFEF, na pessoa do seu presidente, que já tinha acumulado diversos escândalos, alguns ainda a correr na Justiça. Da RFEF, as jogadoras exigiam “mais profissionalismo”. Rubiales acusou o toque, mas a sua resposta foi a manutenção do treinador, contra ventos e marés. Sabendo o que se sabe hoje, dir-se-ia que a aposta surtiu efeito. Espanha conquistou o título mundial, algo que nem sequer estava nos objectivos. O máximo troféu que há para conquistar no futebol era por si só um enorme fôlego para os ambiciosos tempos que aí vêm, com a candidatura ibérica ao Mundial de 2030 (masculino) no horizonte, mas até isso Rubiales conseguiu sabotar com um beijo. Nem vale a pena discutir se foi consentido? Não podia. Faz tanto sentido como imaginar Rubiales, a minutos do fim da partida, pedir a Jenni Hermoso se lhe podia dar um beijo na boca e atirar-se para cima dela com as pernas como as asas de um avião.

Na tribuna de honra do estádio, o seu comportamento já não fora propriamente recomendável. O presidente da RFEF resolveu comemorar a conquista do título mundial com a mão na genitália, como se estivesse numa tasca de Las Palmas, desafiando todos os protocolos e o bom-senso, na presença de Letizia de Espanha, rainha consorte, e da infanta Sofia. Com um estranho sentido de Hola, Rubiales ainda se fez fotografar com a mão por cima do ombro da rainha. Como manda a boa regra, seria assunto para depois. Nem a imprensa da especialidade faria a coisa por menos. Na altura, porém, o que interessava era o título que o futebol feminino conquistara para Espanha, que Rubiales tratou de manchar. Se já estivera mal na tribuna de honra, pior quando transportou uma jogadora como se fosse um saco de batatas, em palco exibiu o esplendor da sua boçalidade. Entregou aquele beijo como se fosse uma medalha.

Aconteceu com o beijo o que normalmente acontece com alguns tiros: saiu-lhe pela culatra. O equivalente a um golo na própria baliza. Aquele beijo unilateral não foi menos do que uma inequívoca demonstração de poder, tão normalizado na moral masculina, que o agressor, com os índices de testosterona nos píncaros, o comportamento sem filtro e o elevador da glória a toldar-lhe o pensamento, não se deu conta da existência da vítima, nem de que o mundo estava a ver. Luis Rubiales foi o primeiro a minimizar o feito da selecção feminina de Espanha, julgando, sob o efeito Y, que era uma cerimónia à dimensão de um cromossoma X.

Madre mia

Luis Rubiales nasceu em Las Palmas, capital da Gran Canaria, das ilhas Canárias. Ele próprio foi jogador de futebol, embora nunca tenha sido material de cromo. Iniciou carreira profissional no Guanix, de Granada, da Segunda Divisão B espanhola e terminou-a no Levante, de Valência, que actualmente também milita na segunda divisão espanhola. Rubiales destacou-se mais na função de sindicalista do que nas quatro linhas.

Leonid Brejnev (líder da então União Soviética) e Erich Honecker (então presidente da RDA), em 1979. © Créditos: DR

Foi esta função que em Maio de 2018 chegou à presidência da RFEF, um cargo muito apetecível em Espanha, embora naquele momento, em cima do Mundial da Rússia, tivesse algo de presente envenenado. Julen Lopetegui, o então seleccionador, tinha assumido um compromisso para treinar o Real Madrid. Daqueles convites que não se recusa, disse Lopetegui. Espanha revoltava-se. Luis Rubiales foi à boleia da opinião pública, numa jogada arriscada. A sua primeira grande decisão foi a demissão do seleccionador nas vésperas da maior competição do planeta futebol. Espanha, que estava no mesmo grupo de Portugal, seria eliminada nos oitavos de final pela selecção anfitriã, classificação muito modesta para os espanhóis. Ainda assim, ninguém levou a mal ao presidente da RFEF.

O mesmo não aconteceu em Abril de 2022, muito próximo de Rubiales ser eleito para o segundo mandato. O site espanhol “El Confidencial”, até há pouco o inimigo de estimação de Luis Rubiales, tornou públicos uma série de áudios comprometedores, envolvendo Gerard Piqué, então uma das estrelas mais longevas do Barcelona, então casado com Shakira, naquele período em que, tanto quanto se sabe, ainda não se odiavam de morte. Segundo El Confidencial, que estava igualmente na posse de documentos, Rubiales e Piqué conspiraram e conduziram reuniões secretas para levar a Supercopa de Espanha (equivalente à Taça de Portugal) para a Arábia Saudita, coisa inédita. Em comissões, Gerard Piqué terá recebido 24 milhões de euros.

Em Outubro do mesmo ano El Confidencial voltou à carga, desta vez com uma troca de mensagens privadas de WhatsApp de Luis Rubiales com figuras de proa do governo de Espanha (entre eles, o então ministro da Cultura e do Desporto, José Guirao), em que Rubiales desdenhava uma série de clubes espanhóis, como o Valência, o Sevilha e o Atlético de Madrid, mexendo no que há de mais sagrado: a “aficción”. Por isto, Rubiales teve de responder perante o Conselho Superior de Desporto. Acusação: “ter gravado conversas privadas com altos-cargos da nação espanhola”. Enquanto presidente da RFEF, Rubiales parece ter mais vidas do que os gatos.

Beijo de um marinheiro americano a uma enfermeira em Times Square, no final da II Guerra Mundial (Maio de 1945). © Créditos: DR

Nos últimos dias, o próprio tio, que foi seu chefe de gabinete na RFEF, veio a terreiro contar esquemas ilícitos, abusos de poder e diversos episódios de “contratação” de mulheres para festas de sexo, usando verbas públicas.

A tudo resistiu o presidente da RFEF menos ao seu próprio ego. Para muitos (também há os detratores) aquele beijo nunca foi um beijo, foi um atentado à liberdade sexual, que envergonhou Espanha num momento que era de gáudio. Aguardava-se de Rubiales um pedido de desculpas, em primeiro lugar à vítima: Jennifer Hermoso. Se era isso o esperado de Rubiales na assembleia-geral extraordinária da RFEF, que o próprio convocou para o dia seguinte, podiam esperar sentados: homens na primeira-fila, mulheres atrás.

Que não se demitia, que não se demitia e não se demitia, disse o agressor, enquanto se transformava em vítima. Lutaria até às últimas consequências pela verdade, acrescentou, sem consciência de que esta já o tinha ultrapassado. Como não pediu desculpas nem saiu pelo próprio pé, a FIFA decretou a sua suspensão de 90 dias. E lá se foram as mordomias: 371 mil euros anuais de ordenado, 250 mil euros da UEFA, a RFEF deixava de lhe pagar a renda de casa (perto de três mil euros), assim como o carro, motorista, telemóveis e computador, restando apenas do seu cargo a dúvida cartesiana de um crime, que não foi investigado na Austrália por não ter entrado na polícia do estado de Nova Gales do Sul qualquer queixa formal.

Se outra coisa faltasse, o carácter de Luis Rubiales ficou bem vincado quando este permitiu que a sua própria mãe se envolvesse no escândalo, sitiando-se dentro de uma igreja, em greve de fome até à hospitalização. As ruas de Espanha enchem-se de manifestações, nas quais se registaram já confrontos. Pedro Sánchez, primeiro-ministro de Espanha, que declarou um “país feminista”, elogiou a “lição que as jogadoras espanholas estão a dar ao mundo” e a “vergonha que Rubiales trouxe a Espanha”. Sobre o mandato do presidente da RFEF, Sánchez disse isto: “já acabou”.

No entretanto, as jogadoras espanholas já convocaram uma greve às duas jornadas iniciais de La Liga feminina, exigindo salários que sejam ao menos remotamente compatíveis com os dos jogadores. E, já agora, o mínimo de condições de trabalho. Muitas das actuais e das antigas jogadoras da selecção nacional de Espanha já vieram contar que o comportamento de Rubiales está muito longe de ser um caso isolado. A grande diferença, contam, é o seu mediatismo. Na maior parte dos casos, uma vítima que é jogadora de futebol ao mais alto-nível não é diferente de qualquer outra, remetendo-se a um doloroso silêncio.

Este beijo não ficou sem repercussões sociais e políticas. Não é exactamente como outros beijos que, por uma ou outra razão, algumas muito próximas destas, embora distantes no tempo, se tornaram um dia icónicos. A sua viralização trouxe à tona os complexos que persistem lá no fundo das consciências. Se se defende com intransigência a vítima, Jennifer Hermoso, jogadora da selecção espanhola, é-se imediatamente categorizado/categorizada feminista, versão depreciativa. Se se defende a inocência do beijo de Rubiales, com aquelas teorias da emoção do momento, é-se trucidado nas redes sociais.

Se alguém tem o desplante de colocar um daqueles “memes” da Branca de Neve a ser acordada pelo príncipe com um balde de água, para não ferir a “geração de cristal”, se ainda por cima é uma mulher a partilhar o dito, é-se mais machista do que os machistas de serviço. Aqueles que fazem a distinção entre um beijo na boca, que envolve já as irremediáveis leis da atracção e uns certos serpenteares de língua, da mera união de lábios, socorrendo-se da mais prosaica das manifestações do renegado machismo, utilizando aquelas fotos a preto e branco para normalizar na História a história dos beijos que não são beijos, mas lábios que se unem na Humanidade. Para normalizar a coisa, lá vem o beijo de Leonid Brejnev e Erich Honecker, em 1979; Meryl Streep e Sandra Bullock; John Travolta a acossar Scarlett Johansson, ambos em cerimónias dos óscares; Maradona e Caniggia, num derbi argentino; sem poder faltar o beijo que um marinheiro americano roubou a uma enfermeira em Times Square, no fim da II Guerra Mundial.

Por muito que digam, o beijo de Rubiales a Jennifer Hermoso tem o seu espaço próprio na História. O problema é que a história se mantém no seu atraso ancestral. Exactamente como os Rubiales fazem com os cargos.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)