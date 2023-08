Novos espaços públicos têm de ser acessíveis a todos

Segundo a lei que entrou em vigor em julho, as novas construções têm de cumprir vários critérios para acolher pessoas de mobilidade reduzida.

A partir de agora, os espaços públicos que forem construídos, como lojas, restaurantes, hotéis, bancos, escolas, igrejas, bibliotecas, cinemas ou parques, terão de cumprir vários critérios de acessibilidade para que possam ser frequentados por pessoas de mobilidade reduzida. Os edifícios existentes terão até 2032 para obedecer aos novos requisitos.

"Encorajamos todas as partes interessadas, empresas, setor Horeca, municípios e profissões liberais [contabilistas, dentistas, psicólogos, advogados, etc] a respeitar e implementar as novas obrigações impostas pela lei, a fim de criar lugares inclusivos para todos", declarou o ministro da Família e da Integração na apresentação das medidas que constam da nova lei.

Max Hahn referiu, também, que a nova lei "prevê o apoio financeiro do Estado" para a implementação dos critérios de acessibilidade não para as novas construções, mas para as propriedades já existentes cujos proprietários queiram remodelá-las em conformidade.

Este subsídio corresponde a 50% do custo das obras, estudos, consultoria e perícias e pode chegar aos 24 mil euros sem IVA. O pedido deverá ser apresentado no portal MyGuichet.lu até 1 de julho de 2028 e as obras devem estar concluídas até 1 de julho de 2031.

Multas podem ir até 250 mil euros

Os espaços públicos deverão passar a ter acessíveis pelo menos uma casa de banho, um provador ou vestiário, ou um lugar de estacionamento em blocos de 20 lugares, refere a revista Paperjam. No caso dos serviços, estes devem ser prestados o mais próximo possível da entrada principal e, no caso de hotéis, restaurantes ou piscinas, os quartos e a evacuação também devem ser acessíveis.

Paralelamente, os edifícios de habitação coletiva devem tornar acessíveis os espaços comuns e de circulação exteriores, os acessos aos edifícios e aos apartamentos, respeitando ainda as mesmas regras que os espaços públicos para os lugares de estacionamento.

Assim, os proprietários ou empresas que queiram construir deverão juntar à licença de construção um certificado dos planos para garantir a acessibilidade do local, que têm de ser submetidos através do MyGuichet.lu por técnicos especializados.

Aqueles que não cumprirem a nova lei poderão sujeitar-se a pagar multas de entre 251 a 250 mil euros, observa a Paperjam, acrescentando que as empresas e estabelecimentos poderão também ser obrigados a fechar ou impedidos de participar em contratos públicos.