Nova variante do coronavírus está a espalhar-se e casos crescem em todo o mundo

Passaram alguns meses desde que foi decretado o fim da pandemia de covid-19, mas a doença não desapareceu e está a ressurgir este verão com um aumento significativo de casos em vários países. Esta subida deve-se, sobretudo, aparecimento de novas variantes e sublinhagens. Este mês, a Organização Mundial da Saude (OMS) elevou a sublinhagem EG.5 (ou Eris) à categoria de "variante de interesse", dado o aumento da sua prevalência. Isto significa que um total de três variantes estão agora sob observação acrescida: a XBB.1.5, que se encontra disseminada na Europa e no continente americano, a XBB.1.16, que é particularmente prevalecente na Ásia, e a mais recente EG.5, que se começa a espalhar por vários países.

Em declarações à RTL, Jean-Claude Schmit, diretor da Direção-Geral da Saúde do Luxemburgo, refere que nas últimas semanas, não foi detetado qualquer novo pico de infeções com o vírus SARS-CoV-2. O responsável explicou que atualmente a Direção-Geral da Saúde do Luxemburgo, obtém os números sobre a situação da infeção no Luxemburgo a partir dos dados relativos às águas residuais.

Jean-Claude Schmit assegura que para já não há motivos para preocupação já que esta variante não se tem traduzido num agravamento da doença, sendo os sintomas "geralmente benignos". "Os doentes referem nariz entupido, dores de garganta, dores de cabeça, talvez uma febre ligeira. Mas não passa disso. Não temos visto nenhuma doença grave com as variantes que circulam atualmente entre a população", refere à RTL, acrescentando que a exposição a novas variantes também contribui para criar nova imunidade,

De acordo com a OMS, não foi registado um agravamento de casos graves da doença relacionados com a variante EG.5, mas a proteção vacinal parece ser mais baixa com esta variante do coronavírus do que com as outras.

A EG.5 aparenta ser mais transmissível do que outras variantes em circulação, provavelmente devido a uma mutação na sua proteína spike, e segundo a OMS, tem demonstrado ter capacidade para furar a imunidade entretanto adquirida por via das vacinas ou do contacto com vírus. Esta variante já foi detetada, pelo menos, em 51 países, tendo sido reportados casos sobretudo no hemisfério norte.

Mais infeções mas menos mortes

De acordo com o dados da OMS, o número de novos casos notificados em todo o mundo aumentou 80% num mês, com 1,5 milhões de infeções detetadas entre 10 de julho e 6 de agosto. Mais de 17% dos casos de covid notificados em todo o mundo em meados de julho eram EG.5 (+7,6% num mês), segundo o organismo.

O aumento dos casos não foi, contudo, acompanhado de um acréscimo da mortalidade. A mortalidade caiu 57%, para os 2.500 óbitos diários.

Desde que foi declarado o fim da emergência sanitária global do coronavírus, há três meses, as novas infeções e mortes continuaram a diminuir, de acordo com o responsável pelo agência das Nações Unidas, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Falta de dados estatísticos

Mas os números podem não estar a refletir totalmente a situação real, já que há menos dados a serem fornecidos à OMS. Em julho, apenas um quarto dos países tinha fornecido à OMS dados sobre os óbitos e só 11% tinham fornecido dados sobre casos graves.

No Luxemburgo, a informação estatística também diminuiu, segundo disse Jean-Claude Schmit, nas declarações prestadas à RTl.

"Os laboratórios continuam a ser obrigados a notificar casos positivos, mas, atualmente, são apenas alguns por dia". No que se refere às hospitalizações, a maioria dos doentes infetados "foram internados por outras razões e só descobriram a infeção por covid quando chegaram ao hospital. O mesmo se aplica aos óbitos", declarou, acrescentando que, atualmente, não existem doentes a serem tratados exclusivamente por razões relacionadas com a covid-19.

Em França, o cenário, contudo, parece ser diferente. Segundo a AFP, as consultas nas urgências por suspeita de covid-19 aumentaram 31% na semana de 31 de julho a 6 de agosto, em relação à semana anterior, o que correspondeu a 920 doentes, segundo a Santé Publique.

No SOS Médecins (serviço de emergência médica a domicílio), os atos médicos por suspeita de covid-19 aumentaram 84% numa semana, para mais de 1.500 no início de agosto.

Também em Portugal se verificou um aumento substancial de casos. Os últimos dados divulgados pela Direção-geral da Saúde revelam uma subida de 126 casos a 6 agosto para um pico de 537 no dia 14 -mais do triplo. O número de óbitos diários manteve-se estável, abaixo de uma dezena, apesar de uma ligeira subida nos últimos três dias - foram registados entre sete e oito óbitos diários entre 13 e 15 de agosto.

Os especialistas atribuem como causas possíveis para este aumento a nova sublinhagem EG.5, mas também a multidão que se reuniu na semana anterior, em Lisboa, para a Jornada Mundial da Juventude.