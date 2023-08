No fim do mês mais desejado

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Acabou agosto. Outra vez. E tal como no ano passado e no ano antes desse e ou outro ainda antes e em todos os que já passámos desde que somos gente grande, temos de regressar. Não é aqui que se ganha o pão. Não é pelos dias passados aqui que entra o dinheiro na conta que permite sustentar a vida – sofrida ou confortável – que levamos longe deste sítio onde descansamos e a que chamamos casa, mesmo que não tenhamos cá nascido.

Acabou agosto e temos de voltar a andar com chaves no bolso porque lá, na cidade grande, não se deixam as portas abertas e não entramos em casa alheia depois de assomar a cabeça e pedir licença enquanto já vamos transpondo a porta. Temos de voltar a calçar-nos porque os chinelos não são bons para conduzir, não são bons para os transportes, não são bons para a fábrica e não são bons para o escritório. Temos de voltar a andar com dinheiro no bolso porque não podemos ficar a dever o café e a dizer “já por cá passo a fazer contas”.

Acabou agosto e já não haverá quem questione na rua de quem somos netos, porque estamos crescidos, homens e mulheres feitos e com filhos, e a memória de quem pergunta já não é a mesma. Já não vamos encontrar pessoas que não conhecemos mas que insistem em chamar-nos primos. Já não vamos chegar a casa e dizer ao nosso pai e à nossa mãe que fulano tal mandou cumprimentos, mas não sabemos quem é, como se chama, de quem é filho. Mas garante que é primo.

Acabou agosto e temos de voltar a usar só um frigorífico – o nosso, que está na cozinha. Já não podemos ter as cervejas no frigorífico da garagem, já não podemos guardar a carne no frigorífico de cima, já não podemos manter as sobremesas no frigorífico da tia, que é pouco usado, já não podemos pôr o bolo de aniversário do pai no frigorífico da vizinha porque no nosso não cabe tudo.

Acabou agosto e vamos voltar a tomar duche numa banheira. Acabam os banhos de mangueira no quintal, a mãe a correr para tirar do estendal a roupa que já estava quase seca, as filhas e gritar para lhes levar a toalha porque se esqueceram, ao lado do velho tanque de cimento onde ainda se lava alguma roupa à mão quando é preciso e que por agora serve para deixar garrafas vazias ou guardar o gel de banho coletivo e os champôs que partilhamos.

Acabou agosto e a campa no cemitério ficou lavada por agora, com flores frescas que vão murchar outra vez mas com outras novas, de plástico, que não são tão bonitas mas sempre dão um arzinho de cuidado. Gostávamos de estar mais perto, para vir cá mais vezes, mas queremos com toda a força só voltar a passar aquele portão daqui a um ano.

Acabou agosto e deixamos a aldeia. Fazemo-nos hoje à estrada e por isso ontem corremos as capelas para nos despedirmos da madrinha, do tio, do primo – aquele que conhecemos e cujo nome lembramos bem. E de manhã, antes de abalar, ainda damos um abraço à vizinha. “Adeusinho, até para o ano se Deus quiser, saúde é o que se quer, os teus meninos estão tão grandes, quem te viu e quem te vê.”

Acabou agosto. E vamos voltar a fazer tudo o que fazemos durante os outros 11 meses do ano, com pena por só regressarmos ao décimo segundo mas a desejar não ter pretextos maus que nos façam cá voltar mais cedo.