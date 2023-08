Ninguém, absolutamente ninguém, devia ganhar dois milhões de euros por dia

Nunca defendi que devamos todos ganhar o mesmo e acredito que o talento deva ser recompensado. Mas há algo de pornográfico quando o mercado cria disparidades absurdas como as que vemos hoje.

O meu sobrinho é bom de bola. Tem 14 anos, é lateral esquerdo, titular indiscutível na sua equipa de juvenis. À medida que o rapaz vai crescendo, aumenta o ritmo e os dias de treino – coisa que faz o meu irmão acrescentar lamento ao orgulho pelas obrigações desportivas do filho. E não é tanto pela obrigação de o andar sempre a levar de um lado para o outro por causa dos jogos, dos estágios, dos dias de preparação. Aquilo que incomoda o meu irmão é outra coisa.

Desde que o rapaz se tornou meio palmo de gente que o conselho paterno é o mesmo: tu podes ser aquilo que bem entenderes. Ou seja, nunca o meu irmão vai tentar conduzir o filho a estudar algo que não seja do seu agrado, ou a sua vocação. E o miúdo, que já quis ser astronauta, cientista e jornalista como o tio, tem agora um sonho que se está a tornar global na adolescência. O meu sobrinho, de há uns tempos a esta parte, diz querer ser jogador de futebol.

Nos treinos, a que o meu irmão e o meu pai, avô da criança, assistem com fidelidade religiosa, acontece aquilo que podemos chamar de ‘grande teatro das expectativas’. Não são só os gaiatos que passam aquelas horas a trocar toques e passes e a sonhar tornarem-se Ronaldo. São muitas vezes os seus pais, também, a acrescentar-lhe esse sonho aos ombros. O meu irmão às vezes conta-me dos progenitores que querem bater no treinador porque este decidiu não convocar a sua descendência para uma partida. Ou de discussões que se tornam acaloradas, às vezes até violentas, por causa de uma trica de garotos dentro de campo. Aí sim, começa-se a perceber o teatro. Há uma audiência de gente a torcer para que cada um daqueles garotos ocupe o principal lugar no palco.

O futebol, como qualquer desporto coletivo, é uma lição de companheirismo e entreajuda – ou é isso que devia ser, em primeiríssimo lugar. E é para isso que deviam servir as escolas de futebol. Para ensinar os miúdos a olharem para os outros, não para os colocar debaixo de um holofote e pedir ‘olhem para mim’. Porque isso, na maior parte dos casos, é condená-los à frustração dos sonhos perdidos.

Tenho vários amigos que viveram o sonho da bola, alguns que até tiveram um par de momentos memoráveis na carreira desportiva, mas a maioria nunca vingou verdadeiramente como futebolista. E não digo que um miúdo que seja bom de bola não deva ser motivado. Deve, claro. Mas é perigoso fazer uma criança convergir todos os seus sonhos para uma única baliza. O ser humano é ambíguo, e as suas aspirações também devem ser.

Quando vejo a proposta que o Al-Hilal, um clube da Arábia Saudita, fez a Kylian Mbappé, fico francamente revoltado. A oferta era de 700 milhões de euros por ano, o que equivale a 58,3 milhões de euros por mês, 2,1 milhões por dia, 86,8 mil por hora, 1.446 euros por minuto e 24 euros por segundo. O que raio pode justificar um jogador de futebol a ganhar dois milhões de euros por dia? O que raio pode justificar alguém a ganhar esse dinheiro diariamente?

Nunca defendi que devamos todos ganhar o mesmo e acredito que o talento deva ser recompensado. Mas há algo de pornográfico quando o mercado cria disparidades absurdas como as que vemos hoje. A riqueza do planeta está cada vez mais concentrada. A proposta de Mbappé não é tolerável, e ainda bem que o futebolista recusou-a. Mas já teve o seu efeito perverso: o de destruir a vida de milhares de miúdos no mundo que viram o futuro ficar condicionado.