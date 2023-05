Não pode ser turista com visto de residência CPLP

Circulação

O documento que garante a residência em países integrantes do bloco, não é válido para o Espaço Schengen.

O visto de residência garantido pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) começou a vigorar no passado mês de março e desencadeou uma corrida ao documento e em pouco tempo milhares de pessoas tinham conseguido a autorização de residência.

Em Portugal, por exemplo, num mês, entre março e abril, o SEF tinha recebido 114.131 pedidos para atribuição de certificados de autorização de residência por parte de cidadãos da CPLP. A grande maioria dos pedidos era oriunda do Brasil.

O fácil acesso ao pedido, que agora pode ser feito de forma automática online, e o interesse cada vez maior em viver por terras lusas contribuíram para a forte adesão.

No entanto, pouco se falou das limitações deste visto. No caso, a Autorização de Residência CPLP não dá direito à livre circulação no Espaço Schengen (área que engloba a maioria dos países da União Europeia e alguns países não membros da UE, como Suíça e Noruega).

O Alto Comissariado para as Migrações confirmou a informação em comunicado. "O titular de uma Autorização de Residência para Cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (AR CPLP) não tem direito a circular livremente pelos países pertencentes ao Espaço Schengen.”

O advogado brasileiro Bruno Gutman, que atua com processos migratórios tanto no Brasil como em Portugal, destacou em nota essa particularidade do documento que "não é emitido de acordo com o Regulamento da Comunidade Europeia n.º 1030/2002, que estabelece um modelo uniforme de título de residência para os estrangeiros. Isso demonstra que a autorização tem validade, tão somente, no âmbito do Espaço CPLP, sem validade no Espaço Schengen.”

Problemas em viagem na Europa

Na prática, um brasileiro que esteja em Portugal com o Visto CPLP e queira viajar por uns dias na Alemanha, pode ser barrado pelas autoridades alemãs. Neste caso, o visto da CPLP não terá validade para a comprovação de residência legal em Portugal e o cidadão teria de apresentar a viagem de volta para o país de origem até 90 dias, bem como comprovativos de hotel.

Ou seja, os titulares de autorização de residência CPLP têm o direito de residir em Portugal, mas não têm o direito de circular livremente pelos países do Espaço Schengen. Caso pretendam viajar, terão de observar as regras legais de cada país, para viajar na condição de turista estrangeiro.