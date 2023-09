Mulher deu à luz na Schueberfouer

Share this with email

A edição de 2023 da Schueberfouer vai ficar marcada por um momento inédito: uma mulher deu à luz no recinto, no Champ du Glacis, confirmou fonte oficial da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) ao Contacto.

As autoridades foram alertadas, pelas 21h30 do passado sábado, para o facto de uma mulher ter entrado em trabalho de parto no recinto da maior feira popular do Luxemburgo. Foram então mobilizadas equipas de emergência e socorro para o local, mas quando os bombeiros lá chegaram "a criança já tinha nascido", indicou a mesma fonte, acrescentando que se tratou de um "parto inesperado".

No momento do parto, a mulher contou com a ajuda de um voluntário da CGDIS que trabalha num stand da 'Foeur'.

A mãe e o bebé foram encaminhados para o hospital e "ambos estavam bem de saúde", assegurou ainda a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro.