Milagre em Fátima? Jovem espanhola diz que recuperou a visão na missa com o Papa

Um “milagre” aconteceu durante a missa com o Papa Francisco, em Fátima, a 5 de agosto, garante Jimena, de 16 anos. Esta adolescente espanhola conta que recuperou a visão, que tinha praticamente perdido, depois de comungar naquela eucaristia da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Portugal. O sucedido está a ser noticiado pela imprensa espanhola e o Cardeal de Barcelona também já falou com Jimena.

“Abri os olhos e vi perfeitamente”, disse Jimena à rádio espanhola Cope, muito emocionada no final da homilia, em Fátima. Devido a um grave problema de miopia, esta jovem de Madrid perdeu praticamente a visão há dois anos e meio, tendo rezado muito para a recuperar.

Algo que diz ter acontecido no sábado em Fátima, onde o Papa Francisco também rezou à Virgem Maria. Jimena, que tinha apenas 5% da visão, veio com um grupo da Opus Dei, de Madrid, participar na JMJ. Ela, a família e amigos rezaram uma novena à Virgem das Neves pedindo a sua cura.

"Pedi muito a Deus"

A adolescente foi à missa no Santuário com um grupo de amigos, “porque estamos na JMJ e depois de receber a comunhão comecei a chorar muito, porque era o último dia da novena e eu queria ser curada. Pedi muito a Deus, por favor, muito”, contou a jovem àquela rádio espanhola, que fazia reportagem no local. Quando abriu os olhos, entre o choro, diz que voltou a ver.

“Foi demais, tenho que dar muitíssimas graças por este milagre, porque vi o altar, o sacrário, estava com as minhas amigas e vi-as perfeitamente”, realçou Jimena dizendo-se “supercontente”.

“Tenho que dar muitíssimas graças por este milagre", realçou Jimena. © Créditos: AFP

“Foi uma prova de fé, a Virgem deu-me um presente”, vincou a adolescente, salientando que já nem sequer conseguia usar o telemóvel, só através da função áudio e estava a aprender braille.

Devota da Nossa Senhora das Neves, cuja festa também se celebra a 5 de agosto, a jovem decidiu rezar uma novena. “Como coincidia com a JMJ, pedi a todos os jovens para rezar pela minha cura nas suas orações. Agora vejo perfeitamente. Não sei como explicá-lo”, admitiu a adolescente à rádio espanhola.

A avaliação médica

Jimena já contou o sucedido ao presidente da Conferência Episcopal Espanhola, cardeal arcebispo de Barcelona, Juan José Omella, que após ter conhecimento do possível “milagre” quis falar com a jovem.

Para Omella “foi uma graça de Deus”, mas agora “os médicos têm de avaliar se existe uma cura ou não”, declarou o cardeal na conferência de imprensa em Lisboa, no balanço da participação de Espanha na JMJ, citado pelo jornal ABC.

“Para a menina foi um grande acontecimento, digamos um milagre. Não lhe daria mais eloquência ou menos eloquência, é um facto muito bonito”, precisou o cardeal, explicando que falou com Jimena por videochamada.