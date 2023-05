Mais de 200 creches e estruturas educativas acolhem a Semana da Criança

Famílias

De 13 a 19 de maio, por todo o país, vários locais de prestação de apoio e cuidados às crianças vão estar de portas abertas para famílias e futuros pais.

A Semana da Criança está de regresso. A segunda edição do evento, que permite aos pais conhecerem o funcionamento das creches e estruturas de apoio aos mais novos, decorre de 13 a 19 de maio, por todo o país.

Creches, mini-creches ou maisons relais são alguns dos locais que vão estar de portas abertas, durante essa semana, para os pais que quiserem participar em ateliers sobre diversos temas, ou simplesmente conhecer as estruturas que prestam cuidados à infância. Algumas das atividades destinam-se a futuros progenitores, com o objetivo de que estes se possam familiarizar com o processo de aprendizagem da educação não formal e perceber as suas vantagens para a formação infantil.

A semana, que é promovida pelo Ministério da Educação, da Infância e da Juventude, será lançada com o Festival das Crianças, que se realiza no Centro Cultural de Neumünster, este fim-de-semana, e inclui vários workshops para os mais novos e para os pais.

No sábado e no domingo, as crianças até aos 12 anos são convidadas a participar com os pais em 55 ateliers, que vão desde os vocacionadas para a natureza aos de aprendizagem básica de diversas profissões. No domingo, às 14 horas, será apresentado o espetáculo infantil 'HiHaHutte', na sala Robert Krieps.

Ao todo, ao longo da Semana da Criança, entre as 10h e as 18h, estão previstas 880 atividades, distribuídas por 205 estabelecimentos educativos e de acolhimento de crianças.

Ateliers temáticos, passeios informativos e possibilidade de visita a algumas instituições, no âmbito do conceito de portas abertas, assim como sessões de sensibilização para a educação não formal e as suas vantagens são alguns dos destaques no programa do evento.

Centrada na criança como indivíduo, a educação não formal "contribui para o seu desenvolvimento reforçando as suas competências essenciais, sejam elas motoras, linguísticas, sociais, criativas, técnicas ou participativas", sublinha o ministério em comunicado.

A entrada no Festival da Criança e em todas as atividades que decorrem de 13 a 19 de maio é gratuita. O programa completo está disponível no site www.semaine-enfance.lu, onde é possível encontrar informações sobre as iniciativas por dia e por região, para pais e filhos e para o público em geral. Algumas atividades requerem inscrição prévia.